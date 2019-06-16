İHL’de Rusça eğitim imkanı

İstanbul

Türkçe, Arapça ve İngilizce eğitim veren ve geçen yıl başlattığı Rusça eğitimle Türkiye’de bir ilk olan Başakşehir M. Emin Saraç İmam Hatip Lisesi, 4 dilli ilk eğitim-öğretim dönemini başarıyla tamamlamanın gururunu yaşıyor. M. Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Vedat Karabayır, “4 yıldır Arapça hazırlığı olan okulumuza, bu sene başında İngilizce ve Rusça hazırlık sınıfları da eklendi. İki-üç senelik bir zaman diliminde iki hazırlık sınıfı bitirmiş, iki dili muntazam bir şekilde konuşan ve girdiği sınavlarda başarılı, donanımlı olan bireyler yetiştirmek gayesindeyiz. Öğrencilerimiz beş altı aylık eğitim aldıktan sonra kendi dilleriyle ilgili bu dillerin konuşulduğu ülkelerde yazın pratik yapma imkanı bulmakta. Arapça hazırlık sınıfında olanlar Ürdün’de, İngilizce hazırlık sınıfında olanlar Londra’da, Rusça sınıfında olanlar ise Kazan’da bir ay eğitim alacaklar” dedi.