İhlas’tan birleşme kararı

İhlas Yayın Holding’in Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamasında, grup şirketlerinden Dijital Varlıklar Görsel Medya ve İnternet Hizmetleri Limited Şirketi ile İhlas Medya Planlama ve Satınalma Hizmetleri Limited Şirketi, İhlas Gelişim Yayıncılık Anonim Şirketi ve İletişim Magazin Gazetecilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin birleşme konusunda karar aldığı, alınan kararlar ile birlikte birleşme sürecinin başladığı bildirildi.