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İhlas Yapı YKB Zeki Celep: "Bu hava sektöre canlılık, satışlara da yukarı yönlü bir hareketlilik sağlayacaktır"

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01 Ağustos 2019 Perşembe 18:08
İhlas Yapı YKB Zeki Celep: "Bu hava sektöre canlılık, satışlara da yukarı yönlü bir hareketlilik sağlayacaktır"

İhlas Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Celep, kamu bankalarının kredi fazi oranlarını yüzde 1’in altına indirmesi ile ilgili "Mortgage kredi oranlarını aylık bazda yüzde 1’in altına düşürmesi sektör temsilcileri tarafından son derece olumlu karşılanmıştır" dedi



Merkez Bankası’nın politika faizinde 425 baz puanlık indiriminin ardından kamu bankaları kredi faizlerini indirmeye başladı. İhlas Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Celep, konu ile ilgili değerlendirmesinde, "Makro Ekonomik verilerin olumlu yönde gelişmesi ve buna paralel olarak kredi faiz oranlarının düşmesi ile konut piyasasında ciddi bir hareketlilik yaşanacağını ümit ediyoruz. Kamu ve özel bankaların Mortgage kredi oranlarını aylık bazda yüzde 1’in altına düşürmesi sektör temsilcileri tarafından son derece olumlu karşılanmıştır" dedi.



"Vade oranının önümüzdeki dönemlerde daha da aşağı yönlü seyredeceğini düşünüyoruz"


Ülke ekonomisindeki iyileşmeleri göz önüne alarak, yüzde 0,99’luk vade oranının önümüzdeki dönemlerde daha da aşağı yönlü seyredeceğini düşündüklerini belirten Celep, "Bu olumlu hava sektöre canlılık, satışlara da yukarı yönlü bir hareketlilik sağlayacaktır. Yılın ilk yarısında yaşanan seçim süreci, S-400 krizi ve spekülatif piyasa hareketleri nedeniyle, satış rakamlarında düşüş yaşanmış olsa da yılın ikinci yarısında satış rakamlarının toparlanma sürecine gireceği kanaatindeyiz" değerlendirmesinde bulundu.


Celep, İhlas Yapı olarak satışta olan Bizim Evler 8, Bizim Evler Güzelce ve Marmara Evleri 4 projelerimizde 0,98 vade oranlarıyla müşterilerimizi ev sahibi yaparak, sektördeki pozitif havaya olumlu katkı sağladıklarını da belirtti.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 18:08
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