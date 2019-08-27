İhlas Vakfı Afyonkarahisar’da yurt açtı

İhlas Vakfı Afyonkarahisar Battalgazi Öğrenci Yurdu öğrencilerin hizmetine girdi.

Türkiye genelinde açtığı yurtlarda 45 seneden beri ailesine, vatanına ve milletine faydalı on binlerce genci yetiştiren ve yetiştirmeye devam eden İhlas Vakfı, 200 öğrenci kapasiteli Afyonkarahisar Battalgazi Öğrenci Yurdunu hizmete açtı.

Öğrenci memnuniyetinin olmazsa olmazları olduğunu belirten yurt müdürü Ahmet Ercan Başsedir, yurdun 200 öğrenciye hizmet vereceğini, odaların 1- 2- 3- 4 kişilik, yurdun doğal gazlı, asansörlü olduğunu belirterek, aile sıcaklığı ortamında deneyimli, dinamik ve babacan bir kadro ile öğrencilere barınma imkânı sağlayacaklarını ve leziz 3 öğün yemek vereceklerini belirtti.

Çamaşırhane, yıkama, kurutma makinaları ile öğrencilere mükemmel hizmet verileceğini belirten Ahmet Ercan Başsedir, yurdun üniversiteye 8 dk. yürüme mesafesinde olduğunu belirterek, yurt önünden şehir merkezine giden belediye otobüsleri ve minibüsler ile kolay ulaşım imkanı olduğunun söyledi.

Her katta geniş, ferah etüt ve çalışma odaları, yemekhane, wc, lavabo bulunduğunu vurgulayan Başsedir, yurdun yemyeşil geniş ferah bahçesi bulunduğunu, kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin acele etmeleri tavsiyesinde bulundu.