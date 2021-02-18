İhlas Suresi anlamı nedir? İhlas Suresi faziletleri, sırları nelerdir?

Elhamdulillahi ve salatu ve selamu ala Resulullahi. Hadis-i Kudsi 'de Allah(c.c.); "Ben bilinmeyen gizli hazine idim, bilineyim istedim." diye buyurmuştur. İhlas Suresi anlamı merak edilmekte. İhlas Suresi 4 ayetten ibarettir. Allah’ın (C.C) isim ve sıfatlarını en güzel bir şekilde bizlere vaaz etmektedir. Rivayete göre bazı müşrikler Hz. Peygamber(s.a.v.) 'e gelip; "Ey Muhammed(s.a.v.)! Bize Rabbini (C.C) anlat. O altından mıdır? Gümüşten midir? Yoksa yakuttan mıdır?" dediler. Bunun üzerine İhlas Suresi indi. İsmi surede ihlas kelimesi geçmemiş ancak manası geçmektedir. Rabbimiz (C.C) kendisini bize tanıtıyor.

Kul hu vallahu ahad ; Ey Peygamber! Alay eden o müşriklere de ki; Kendisine ibadet ettiğim ve sizi de ibadet etmeye çağırdığım Rabbim (C.C) birdir tektir. Ortağı ve benzeri yoktur.

Allah (c.c.) ; Hakiki varlıkta tek olan, Uluhiyyetini bütün sıfatlarında var eden, Zat- ı Ekdestir. Diğer varlıkların varlığı mecazidir, Allah (C.C) irade ederse o varlıklar var olabilirler.

Ahad ; Yegane, tek, sayılmayan manasına gelir.

Allahu samed ; İhtiyaç anında devamlı olarak kendisine baş vurulan O(c.c.) 'dur.

Mahlukat O (C.C)'na muhtaçtır. O(c.c.) hiç kimseye muhtaç değildir.

Lemyelid ; O (C.C) evlat edinmemiştir. Ne oğulları ne de kızları (Bu ayet Allah(c.c.) 'a evlat isnat edenlerin hepsini reddeder. Mesela haşa Üzeyir(a.s.) Allah(c.c.) 'ın oğludur diyen yahudileri, Mesih(a.s.) Allah(c.c.) 'ın oğludur diyen hristiyanları ve melekler Allah’ın (C.C) kızlarıdır iddiasında bulunan müşrik Arapları reddeder.)

Velem yuled ; O (C.C) ne bir babanın ne de bir ananın oğlu olmuştur. Çünkü doğan her şey sonradan olur. Yüce Allah(c.c.) kadim ve ezelidir. Evveli yoktur.

Velem yekün lehu kufuven ahad; Onun (C.C) dengi ve hem küfü yoktur.

Allah (C.C) Samed olduğu için Ahaddir. Allah (C.C) Ahaddir çünkü Sameddir. Kimsenin dengi değildir.

Kur'an-ı Kerim ; Akaid, Ahkam ve Kıssa'dan ibarettir. İhlas suresi Akaidi kendisinde bulundurduğu için Kur'an-ı Kerim 'in üçte birine mukabildir. Allah (C.C) Kur'an-ı Kerim'i bizim imamımız kılsın. Yapacağımız taat ve ibadetleri rızasına nail eylesin. Hz. Resulullah’ın (s.a.v.) ve sadatların feyzi ve bereketleri üzerimize olsun.