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İhlas Koleji öğrencisinden 4 şampiyonluk

İzmir’de düzenlenen Türkiye Arena Uzun Kulvar 13-14 Yaş Erkek Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası’nda İhlas Koleji’nin şampiyon yüzücüsü Bera Kayra Sarıkaya 4 Türkiye şampiyonluğu kazandı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 11:10
İhlas Koleji öğrencisinden 4 şampiyonluk

İzmir’de düzenlenen Türkiye Arena Uzun Kulvar 13-14 Yaş Erkek Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası’nda İhlas Koleji’nin şampiyon yüzücüsü Bera Kayra Sarıkaya 4 Türkiye şampiyonluğu kazandı.


15 Temmuz Demokrasi Şehitleri anısına İzmir Narlıdere Olimpik Yüzme Havuzu’nda yapılan şampiyonada Bera Kayra Sarıkaya sırasıyla, 50 metre sırtüstü, 100 metre sırtüstü, 200 metre karışık ve 400 metre karışık dallarında şampiyonluğa ulaştı.


Kazanmış olduğu dört şampiyonlukla bu yılki yükselişine devam eden Bera Kayra Sarıkaya şampiyona sonrası çok mutlu olduğunu söyledi. Üç gün süren şampiyonanın yorucu geçtiğini ifade eden Sarıkaya, "Oldukça güçlü rakiplerimin yanında şampiyonluklara ulaşmaktan dolayı çok sevinçliyim. Bu başarımı milli takımda da sürdürmeyi hedefliyorum" dedi.


İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, şampiyonluklarına yenilerini ekleyen Bera Kayra Sarıkaya’yı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Bera’nın elde etmiş olduğu başarıların gelecek adına önemli mesajlar verdiğini vurgulayan Yeltekin, "Ülkemizin çok değerli pırıl pırıl bir sporcu kazandığına inanıyorum. Bera aynı çalışma azmiyle devam ederek gelecekte milli mayo ile ülkemize daha nice başarılar getirecektir" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 11:10
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