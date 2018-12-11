Ihlamurun faydaları saymakla bitmiyor

Avrupa’da ve ülkemizde tarihi ıhlamur ağaçları vardır ki, gövde çapını 10-15 kişi zar zor sarar. Sarımsı beyaz, nefis kokusu olan çiçekleri vardır. Bu çiçekte şeker, gallik ve katekol asitler ile uçucu yağ vardır. Solunum sistemi iltihaplarını azaltır. Çiçeklenmiş bir ıhlamur ağacını arı vızıltılarından ayrı düşünmek imkansızdır. Böyle bir ağacın altında geçirilecek yarım saat bile insanda ruhî ve bedenî arınma vesilesidir. Hele ki dilinizde zikrullah var ise..

Faydaları ise saymakla okumakla bitmiyor

Ihlamur çiçekleri yapraksız olarak küçük sapları ile birlikte toplanıp gölgede kurutulur. Ihlamurun dal ve gövde kısmının kabuğu, kökü ve gövdesinin kurutulup öğütülmüş tozu da çiçeğinin özelliklerini taşımaktadır.

Ihlamurun gribal enfeksiyonların yanı sıra güzellik ve ciltteki lekelere karşı da mucize etkileri vardır. Cilt lekeleri için iyice kaynatılıp, leke olan kısma sürülmesi öneriliyor. Bunun yanında strese karşı da ıhlamuru mutfağınızdan eksik etmeyin...

Ihlamur her derde deva. Ihlamurun faydası saymakla bitmiyor... Hoş kokusu sayesinde sinirleri yatıştırıyor.

Bağırsak kurdunu düşürdüğü gibi bağırsak sancısına da iyi geliyor. Ayrıca öksürüğü kesiyor, damar tıkanıklığını açıyor ve gribi iyileştiriyor. Mide üşütmesine de iyi gelirken, uykusuzluğu da önlediği görülüyor.

Kış aylarının vazgeçilmez içeceklerinden biri olan ıhlamurun insan vücuduna sağladığı faydalar saymakla bitmiyor.



Kaynatılıp içildiğinde göğsü yumuşatan, ayrıca gribe ve nezleye iyi gelen ıhlamurun suyu; cilde sürüldüğünde ise bazı lekeleri geçirebiliyor.

Ihlamur çiçekleri kaynatılıp içilirse göğsü yumuşatıcı bir etki yapar, sinirleri yatıştırır. Ayrıca iyice kaynatılan ıhlamur çiçeği banyo suyuna katıldığı zaman da aynı etkiyi gösterir. Ayrıca ıhlamur deri dokusunu güçlendirir ve yeni hücre oluşumunu destekler, kuru ve duyarlı deriler için uygundur.

Hoş kokulu ve rahatlatıcı bir bitki olması sebebiyle vücuda ferahlık verir, sinirleri ve göğsü yumuşatıp vücudu ısıtır ve terletir, idrar söktürür, bağırsakları yumuşatıp kabızlığı önler. Isıtıcı ve terletici etkisi vardır.

Ihlamur mideye de iyi gelir. Bel ve eklem ağrılarını teskin eder, sindirime yardımcı olur, sinirleri yumuşatıp, asabi gerginliği teskin eder, cildi güzelleştirir, deri kavlamasına karşı faydalıdır.

Ciltteki düzensiz lekelere, göz kapaklarında meydana gelen sertleşmelere karşı iyi gelir. Ihlamur tıkalı gözenekleri açar, safrayı söktürür, nefes darlığı ve akciğer iltihabı, sarılık ve siroz gibi karaciğer hastalıklarına, felç ve yüz felcine, kazıklı humma, titreme ve kas kasılmasına karşı faydalıdır.

Eğer zeytinyağı ile macun yapılır ve ağrıyan yerler bununla yağlanırsa, ağrı ve sızıyı alır, eğer saçlara sürülürse uzatır.

Zayıflatıcıdır ama abartmayın

Ihlamurun zayıflatıcı etkisi var. Uzmanlar, sabah aç karnına içilen ıhlamurun kilo vermek isteyenlere yardımcı olacağını da söylüyor.

Fakat aman dikkat etmelisiniz. Zayıflamak uğruna abartırsanız tehlikeli olur. Aşırı miktarda ıhlamur tüketimi kalbe zarar verebiliyor. Günde bilemediniz 3-4 bardağı geçmemelisiniz.