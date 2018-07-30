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Ihlamur çayının faydaları nelerdir?

Soğuk kış aylarında, hoş kokusuyla ve yumuşak tadıyla iç ısıtan bitki çaylarından biridir ıhlamur. Hem yaprakları hem de çiçekleri kurutularak elde edilen ıhlamur çayı, hazırlanması ve içimi de kolay olduğu için özellikle Avrupa bölgesinde sıklıkla tüketilmektedir.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 13:32
Ihlamur çayının faydaları nelerdir?

Ihlamurun vücuttaki pek çok ağrıyı azalttığı bilinmektedir. Özellikle baş ağrılarına çok iyi gelen ıhlamur, kadınlardaki ağır adet dönemi sancılarını da hafifletmektedir. Ihlamur çayı eklem ağrılarına ve kas spazmına da iyi gelir.

Sinirleri yatıştırma özelliği bulunan ıhlamur çayı, stres ve kaygıyı azaltarak zihnen rahatlama sağlar. Bunun yanı sıra, ıhlamur uyuma zorluğu çekenler için de yararlıdır.

Ihlamurun en çok bilinen özelliklerinden biri de; soğuk algınlığı, nezle, gribal enfeksiyonlar gibi kış hastalıklarına da oldukça yararlı bir bitki olmasıdır. Terlemeye yardımcı olan ıhlamur çayı, ateş düşürücü olarak iyi bir doğal yöntemdir. Ayrıca boğaz ağrılarını ve öksürüğü hafifletir.

Ihlamur çayı sindirimi düzenleyicidir. Böbrek ve bağırsaklara iyi gelen ıhlamur, ishali tedavi edebildiği gibi, safradaki kum ve taşların atılmasına da yardımcı olur.

Ihlamur cilde de faydalı bir bitkidir ve hassas, kuru ciltleri yumuşatmaya yardımcı olur.

Kan basıncını düşüren ıhlamur, kansızlığa da iyi gelir.

Kilo vermek isteyenlere, sabah saatlerinde ıhlamur çayı içmeleri tavsiye edilir.

Karaciğere, mideye ve romatizmaya faydalıdır. Ayrıca saç dökülmelerine de iyi geldiği bilinir.

YAPILIŞI:

Ihlamurun sadece yaprakları veya sadece çiçekleriyle çay yapılabileceği gibi, ikisi birden karıştırılarak da hazırlanabilir. Bir fincan ıhlamur çayı için, demliğe 1 yemek kaşığı kadar ıhlamur koymak yeterlidir.

Ardından bir fincan içme suyu, demliğin içine eklenerek 10 – 15 dakika kaynatılır. Demlenen ıhlamuru fincanınıza döktükten sonra tercihe göre içine limon dilimi, çubuk tarçın veya bir miktar taze zencefil ekleyerek içebilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 13:32
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