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Ekonomi İHKİB’den ABD’ye hazır giyim ihracatını artıracak işbirliği anlaşması
Ekonomi

İHKİB’den ABD’ye hazır giyim ihracatını artıracak işbirliği anlaşması

Yeniakit Publisher
2024-03-19 23:19:00 -
İHKİB’den ABD’ye hazır giyim ihracatını artıracak işbirliği anlaşması

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), ABD merkezli denetim kuruluşu Dünya Çapında Sorumlu Üretim (WRAP) ile işbirliği anlaşması imzaladı.

İHKİB, ABD’ye hazır giyim ihracatını 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. Bu kapsamda İHKİB ile WRAP arasında imzalanan anlaşma, öncelikle bir pilot projeyle uygulanacak. Proje uyarınca Türkiye’den ABD’ye en çok ihracat yapan hazır giyim üreticisi tesisler, WRAP sertifikası almaya teşvik edilecek. WRAP da söz konusu tesislere sertifikasyon süreci boyunca ücretsiz sanal eğitim verecek. İHKİB Yönetim Kurulu Üyesi, Dış İlişkiler ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Selçuk Mehmet Kaya, “WRAP ile yaptığımız bu işbirliği, İHKİB üyelerini mükemmelliğe ve sürdürülebilir üretime teşvik ederken aynı zamanda katma değerli ihracatımızı artırma hedefimize de katkı sunacak” ifadesini kullandı.

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