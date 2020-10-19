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Aktüel İHH'den Yemen'e sağlık desteği
Aktüel

İHH'den Yemen'e sağlık desteği

Yeniakit Publisher
2020-10-19 17:04:40 -
İHH'den Yemen'e sağlık desteği

İSTANBUL (AA) - İHH İnsani Yardım Vakfı'nın Yemen'in Taiz kentinde faaliyet gösteren oksijen tüpü dolum merkezi, 24 sağlık merkezine bin 759 adet oksijen tüpü ulaştırdı.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamaya göre, elektrik kesintileri nedeniyle sağlık hizmetlerinin olumsuz etkilendiği Yemen'de, İHH oksijen merkezine verdiği akaryakıt desteği ile birçok hastanın hizmet almasını sağladı.

Bu kapsamda Taiz'de 24 sağlık merkezine bin 759 adet oksijen tüpü ulaştırıldı.

İHH tarafından desteklenen sağlık merkezlerinde Eylül ayında 5 bin 277 hasta, oksijen tüplerinden faydalandı.

Yetersiz ilaç ve tıbbı malzemelerden dolayı koronavirüs hastalarının ve diğer solunum sıkıntısı çeken hastaların ciddi ölçüde oksijen desteğine ihtiyaç duyduğu Yemen'de, 2020 yılı ilk 9 ayında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ülkede şüpheli kolera vakalarının 200 bin kişiye ulaştığını duyurdu.

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