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Aktüel İHH’den Afrin’deki 2 bin 500 öğrenciye kırtasiye desteği
Aktüel

İHH’den Afrin’deki 2 bin 500 öğrenciye kırtasiye desteği

Yeniakit Publisher
2020-10-14 11:56:50 -
İHH’den Afrin’deki 2 bin 500 öğrenciye kırtasiye desteği

İDLİB (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, eğitimin başladığı Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin ilçesinde öğrenim gören 2 bin 500 öğrenciye kırtasiye seti dağıttı.

Dağıtılan setlerde defter, kalem, silgi, kalemtıraş, boya çeşitleri, kitap kabı ve cetvel takımı gibi kırtasiye malzemesi bulunuyor.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, okulların açılmasıyla Suriye’deki eğitim faaliyetlerini başlattıklarını belirtti.

Tosun, bölgedeki ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye desteği verildiğini belirterek "Afrin’de eğitimin başlamasıyla her yıl olduğu gibi yine ihtiyaç sahibi çocuklarımız için ücretsiz kırtasiye setleri hazırladık ve dağıttık." ifadelerini kullandı.

İlçenin merkezinde ve kırsal kesimindeki bazı köylerde öğrenim gören 2 bin 500 öğrenciye kırtasiye setlerini dağıttıklarını aktaran Tosun, Suriye’de çalışma yürüttükleri diğer bölgelerdeki dağıtımların devam ettiğini vurguladı.

Tosun, okullarda maske ve el dezenfektanı da dağıtıldığını kaydederek "Yeni tip koronavirüs halen tam anlamıyla son bulmadı. Okulların da açılmasıyla çocukların virüsten korunması daha da zor hale geldi. Bu nedenle ilçedeki okullarda maske, el dezenfektanı ve bilgilendirme broşürleri dağıtıyoruz. Bu çalışmayı Afrin’deki tüm okullarda gerçekleştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İHH, Suriye’de iç savaşın başladığı 2011 yılından beri bu ülkede insani yardım çalışmaları yürütüyor.

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