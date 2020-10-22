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Aktüel İHH'dan Karadağ’daki huzurevine insani yardım
Aktüel

İHH'dan Karadağ’daki huzurevine insani yardım

Yeniakit Publisher
2020-10-22 16:59:44 -
İHH'dan Karadağ’daki huzurevine insani yardım

PLJEVLJA (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Karadağ’ın kuzeybatısında bulunan Pljevlja şehrindeki huzurevine insani yardımda bulundu.

İHH'dan yapılan açıklamada, battaniye ve nevresim gibi çeşitli yardımlardan, huzurevinde kalan Boşnak, Sırp, Karadağlı ve Arnavutlardan oluşan 50 ihtiyaç sahibinin istifade ettiği aktarıldı.

Merkeze ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında tıbbi malzeme yardımının da yapıldığı aktarılan açıklamada, huzurevinin 5 aylık maske, eldiven, cerrahi önlük, ateş ölçer, nabız ölçer ve maske ihtiyaçlarının da karşılandığı belirtildi.

İHH İnsani Yardım Vakfı'nın dünyanın neresinde olursa olsun mazlum ve muhtaçlara hayırseverlerin yardımlarını ulaştırmaya devam ettiği kaydedilen açıklamada, bölgede ihtiyaç sahibi 250 aileye gıda ve hijyen paketi dağıtımının da gerçekleştirildiği kaydedildi.

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