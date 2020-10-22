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Aktüel İHH’dan İdlİb’de 20 bin öğrenciye kırtasiye desteği
Aktüel

İHH’dan İdlİb’de 20 bin öğrenciye kırtasiye desteği

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesince, Suriye’nin İdlib şehrindeki 20 bin öğrenciye kırtasiye desteğinde bulunuldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 11:00:00 -
İHH’dan İdlİb’de 20 bin öğrenciye kırtasiye desteği

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, zorlu şartlarda hayatlarını sürdüren Suriyeli öğrenciler için yardımlarını sürdürüyor. İdlib’de yaşayan 20 bin öğrenciye kırtasiye seti yardımı yapıldı. Setin içerisine kurşun kalem, silgi, defter, tükenmez kalem, cetvel takımı, kalem kutusu, boya kalemi, resim defteri ve okul çantası gibi 20 çeşit kırtasiye aracı konuldu. Açıklamada görüşlerine yer verilen İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şube Başkanı Hüseyin Kaptan, yardımların öğrenciler için çok önemli olduğunu belirtti. Öğrencilerin, kırtasiye yardımından yıl boyu yararlanacaklarını kaydeden Kaptan, zor şartlar altında okullarına giden çocuklara destek veren kişi ve kuruluşlara da teşekkür etti.

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