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Aktüel İHH'dan Gazze'de ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
Aktüel

İHH'dan Gazze'de ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Kovid-19 salgını ve yıllardır devam eden İsrail ablukası nedeniyle sıkıntılı günlerin yaşandığı Gazze Şeridi'nde, ihtiyaç sahiplerine 1200 gıda kolisi dağıtıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-16 20:23:13 -
İHH'dan Gazze'de ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

GAZZE (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve yıllardır devam eden İsrail ablukası nedeniyle sıkıntılı günlerin yaşandığı Gazze Şeridi'nde ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu.

İHH Gazze Ofisi Basın Sorumlusu Mahmud eş-Şurafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine 1200 gıda kolisi dağıttıklarını söyledi.

Gıda yardımına devam edeceklerini belirten Şurafa, İHH olarak Gazze'de Kovid-19 vakalarının görülmeye başlandığı günden bu yana temizlik malzemeleri ve sıcak yemek dağıtımı yaptıklarını aktardı.

Son verilere göre Gazze'de Kovid-19 nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 100 vaka tespit edildi.

- Sokağa çıkma yasağına rağmen virüs hızla yayılıyor

Gazze'de karantina merkezlerinin dışında ilk Kovid-19 vakasının tespit edilmesinin ardından 24 Ağustos'ta başlayan sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

Yasağa rağmen Gazze'deki yerleşim bölgelerinde Kovid-19 vakalarında hızlı artış dikkati çekiyor.

İsrail'in 2006'dan bu yana abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde aktif vaka sayısının daha da artması durumunda bölgedeki hastanelerin yetersiz kalmasından endişe ediliyor.

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