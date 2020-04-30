İHH’dan evsizlere yardım

Kimi, koronavirüs nedeniyle uygulanan yasaklar nedeniyle memleketine gidemedi; kimi de sürekli olarak sokakta yaşıyordu. Evsiz vatandaşlar, hem virüs yayılımını engellemek hem de hastalığa yakalanmalarının önlenmesi amacıyla İstanbul Valiliği’nce Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde karantina altına alındılar.

İHH İnsani Yardım Vakfı da hayırseverlerin şefkat elini onlara uzattı. İHH ekipleri, Pendik’te karantina altında bulunan 35 evsiz vatandaşa kıyafet ve hijyen paketi yardımında bulundu. Evsizlere; ayakkabı, pijama, tişört, iç çamaşır, mont, ceket, hırka, diş fırçası, diş macunu, havlu, şampuan, tıraş seti, sabun ve tırnak makası ulaştırıldı.

“İyi ki varsınız”

Kendisine yardım ulaştırılanlardan biri olan Alaattin Arslan, uzun yıllardır sokaklarda yaşadığını söyledi. Koronavirüs süreci nedeniyle yemek ve barınma noktasında sıkıntı yaşadıklarını anlatan Arslan, resmi kurumların seslerini duyduklarını ve gerekli imkanların sağlandığını ifade etti. Kıyafet ve hijyen desteği nedeniyle İHH’ya teşekkürlerini sunan Arslan, “Böyle zor günlerde bile hala başkaları için iyi, güzel şeyler yapılabiliyorsa ben de bu hayata güzel tarafından bakarım arkadaş” dedi ve yaşadıklarını şöyle özetledi:

“Ben uzun yıllardır sokaklarda yaşıyorum. Nedenlere ve niçinlere girmeyeceğim, bir şekilde düştük bu duruma. İstanbul şartlarında sokaklarda yaşamını sürdürmeye çalışan benimle beraber daha on binlerce arkadaşımız var. Bir şekilde hayatımızı idame ettiriyorduk. Fakat virüs süreciyle birlikte yaşam şartlarımız zorlaştı. Bu noktada yerel yönetimlerimiz ve devletimiz bize barınma noktasında yardımcı oldu, bu imkanları bize sundu. Aynı şekilde yemek ihtiyacımızı da karşılamaya başladılar. Benim karantina sürem dolmuş olmasına rağmen burada kalmaya devam ediyorum. Buradaki arkadaşlarımızla mümkün olduğunca iyi geçinmeye çalışıyoruz. Bütün arkadaşlarım adına İHH’ya teşekkürlerimi sunuyorum. Geçtiğimiz gün buraya İHH’dan arkadaşlar geldi, beden numaralarımızı aldılar ve bugün de yardıma geldiler. Elbise ve hijyen ihtiyacımızı karşıladılar. Başka ne söyleyebilirim ki? İyi ki varsınız. Böyle zor günlerde bile hala başkaları için iyi, güzel şeyler yapılabiliyorsa ben de bu hayata güzel tarafından bakarım arkadaş.”

Krizin ilk gününden beri

İHH İnsani Yardım Vakfı, koronavirüs salgınının ülkemizde görüldüğü ilk günden beri mağdur vatandaşlara hayırseverlerin yardım ve desteklerini ulaştırmayı sürdürüyor. İHH mağdurlara, nakdi yardımın yanı sıra gıda ve hijyen paketi desteğinde bulunuyor.