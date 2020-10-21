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Gündem İHH'dan çocuklar için "Oyuncak Bayramı" kampanyası
Gündem

İHH'dan çocuklar için "Oyuncak Bayramı" kampanyası

İHH, Yetim Dayanışma Günleri kapsamında çocuklar için Oyuncak Bayramı düzenliyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 15:20:00 - 2020-10-21 15:30:41

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) yetim çocuklara destek olmak amacıyla, Yetim Dayanışma Günleri kapsamında "Oyuncak Bayramı" etkinliği düzenliyor.

Çocuklarla 7 Kasım'da buluşturulacak olan oyuncaklar, hayırsever vatandaşların bağışlarıyla alınacak.

Söz konusu etkinlik için, OYUNCAK yazarak 3072'ye gönderip 5 TL bağışta bulunabilirsiniz.

Bir oyuncak paketinin fiyatı ise 40 TL olarak belirlendi.

Aynı zamanda, Çocuk Bayramı etkinliğinin geniş kitlelere duyurulması için bugün akşam 20.00'de #İlkOyuncağım etiketi ile sosyal medyada çalışma yapılacak.

 

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