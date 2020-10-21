İHH'dan çocuklar için "Oyuncak Bayramı" kampanyası
İHH, Yetim Dayanışma Günleri kapsamında çocuklar için Oyuncak Bayramı düzenliyor.
İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) yetim çocuklara destek olmak amacıyla, Yetim Dayanışma Günleri kapsamında "Oyuncak Bayramı" etkinliği düzenliyor.
Çocuklarla 7 Kasım'da buluşturulacak olan oyuncaklar, hayırsever vatandaşların bağışlarıyla alınacak.
Söz konusu etkinlik için, OYUNCAK yazarak 3072'ye gönderip 5 TL bağışta bulunabilirsiniz.
Bir oyuncak paketinin fiyatı ise 40 TL olarak belirlendi.
Aynı zamanda, Çocuk Bayramı etkinliğinin geniş kitlelere duyurulması için bugün akşam 20.00'de #İlkOyuncağım etiketi ile sosyal medyada çalışma yapılacak.