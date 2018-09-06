İHH'dan acil 'İdlib' çağrısı! 3-4 milyon mülteci kapıda

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, İdlib için acil çağrıda bulunarak Esed Rejimi ve Rusya'nın İdlib'e yönelik katliam hazırlığında olduğunu belirtti. Yıldırım, İdlib halkının Türkiye'ye doğru akın edeceğini vurgulayarak 3-4 milyon mülteci için hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti ve Türk halkına yardım çağrısında bulundu.