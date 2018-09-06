İHH'dan acil 'İdlib' çağrısı! 3-4 milyon mülteci kapıda
İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, İdlib'e Rusya ve Esed Rejiminin saldırmak için hazırlandığını belirtti ve 3-4 milyon mülteci için acil yardım çağrısında bulundu.06 Eylül 2018 Perşembe 01:39
İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, İdlib için acil çağrıda bulunarak Esed Rejimi ve Rusya'nın İdlib'e yönelik katliam hazırlığında olduğunu belirtti. Yıldırım, İdlib halkının Türkiye'ye doğru akın edeceğini vurgulayarak 3-4 milyon mülteci için hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti ve Türk halkına yardım çağrısında bulundu.
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