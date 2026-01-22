İHH’dan 2025’te on binlerce Gazzeli’ye destek

İşgalci İsrail, Gazze’ye yönelik katliamlarına ve soykırım suçu işlemeye devam ediyor. 7 Ekim 2023 tarihinden bugüne kadar siyonist apartheid rejimin saldırıları sebebiyle 75 bine yakın Gazzeli şehit oldu, 172 bin Gazzeli ise yaralandı ya da sakatlandı. İsrail, varılan ateşkesin ardından da anlaşmaya uymayarak saldırılarına devam etti. Gazze halkı, yıllardır süren işgal, ambargo ve abluka sebebiyle büyük zorluklar yaşıyor.

28,7 milyon sıcak yemek, 143,5 milyon ekmek dağıtımı

Uzun yıllardır Gazze’ye yönelik insani yardım çalışmalarını sürdüren İHH İnsani Yardım Vakfı, 2025 yılında da birçok çalışma gerçekleştirdi. Vakıf tarafından yıl içinde 77 tır insani yardım malzemesi Gazze'ye ulaştırıldı. İHH, abluka ve ambargo sebebiyle büyük bir gıda krizinin yaşandığı Gazze’de, 2025 yılı içerisinde 28 milyon 724 bin 52 porsiyon sıcak yemek dağıtımında bulundu. Vakıf, sıcak yemek yardımlarında Dünya Gıda Örgütü (WFP) ile işbirliği yaptı. Yıl içerisinde vakıf tarafından, 7 milyon 231 bin 616 paket ekmek (143 milyon 592 bin 360 adet) ile bezelye, konserve ve reçel gibi 648 bin 751 adet muhtelif gıda ürünü dağıtımı yapıldı. Ayrıca, 36 bin 224 adet gıda paketi, 121 bin 805 adet kıyafet ile 29 bin 101 adet bebek ve hasta bezi Gazzelilere ulaştırıldı.

861 bin 308 konserve dağıtıldı

İHH tarafından, 2025 yılı Kurban Bayramı’nda Gazze’ye ulaştırılmak üzere Hindistan’da 6 bin 477 büyükbaş kurbanlık kesildi. Kurban etlerinden hazırlanan 861 bin 308 adet konserve ile Gazze’de kesilen 1 deve ve 32 küçükbaş kurbanlığın payları Gazzelilere dağıtıldı.

Hamile kadınlar ve çocuklara yönelik olarak da Dünya Gıda Örgütü ile 4 milyon 137 bin 345 adet besin takviyesi desteği verildi.

İHH Gazze'de çadır kentler kurdu

Vakıf tarafından barınma alanında da Gazze’de birçok çalışma yapıldı. Gazze'nin Şicaiyye, Rimel Elketibe ve Toffah farklı noktalarında toplam 743 çadırdan oluşan çadır kentler kuruldu. Bu kamp alanlarında, mescid, okul ve sağlık noktaları da kuruldu. Öte yandan 1000 adet çadır, kıyafet ve battaniye taşıyan konteynerler Ürdün'e ulaşırken, Gazze'ye giriş süreci takip ediliyor. Ayrıca yerel belediyelere verilen kepçe desteği ile 2 ayrı noktada enkaz temizleme çalışması yürütüldü. 44 bin 372 adet battaniye, 16 bin 80 adet kilim dağıtımı yapılırken, barınma yardımları kapsamında da, 100 aileye kira desteği verildi.

38 bin ilaç, 357 ameliyat

İHH, 2025 yılında Gazze'de sağlık alanında da birçok çalışma yaptı. Gazze'nin kuzeyindeki Zeytune Mahallesi'nde çocuk, iç hastalıkları, ortopedi, kadın doğum ve diş bölümlerini içeren, 21 personelin görev yaptığı bir sağlık merkezi işletiliyor. Yine Gazze'de tıbbi sarf malzeme destekleri kapsamında 50 farklı kalemden oluşan 38 bin 90 ilaç teslim edildi. Şifa Hastanesi'ne 18 adet yoğun bakım yatağı (ICU Bed) teslim edilirken, radyoloji bölümünün onarımı da devam ediyor. Ayrıca, Birke Hastanesi'nde ameliyathane kurulumu yapılarak, Gazze’nin güneyindeki hastanelere de diş kliniği koltukları ulaştırıldı. Vakıf tarafından bugüne kadar 357 küçük, orta ve büyük ameliyat gerçekleştirilirken, 215 tekerlekli sandalye desteği sunuldu.

288 öğrenci kapasiteli okul inşa ediliyor

Yoğun bir şekilde su ihtiyacının bulunduğu Gazze'de, su ihtiyacının karşılanması için vakıf tarafından 60 bin kişiye ulaşıldı. Deytulbelah ve Han Yunus'ta 2 adet su kuyusu açıldı. Öte yandan hijyen paketleri dışında 18 bin 506 temizlik ürünü dağıtıldı.

İHH, Gazze'de eğitim alanında da faaliyet yürüttü. Bu çerçevede, Burak Eğitim Merkezi'nin işletimi sürdürülürken, 288 öğrenci kapasiteli 10 çadırdan oluşan bir sahra okulunun inşa çalışmaları da devam ediyor. Batı Şeria ve Kudüs'te ise 725 kişiye kırtasiye seti dağıtımı gerçekleştirildi.

İHH, Gazze'ye yönelik insani yardım çalışmalarına devam ediyor.

Destek olmak için

İHH aracılığıyla Gazze'ye destek olmak isteyen bağışçılar, GAZZE yazıp 3072'ye SMS göndererek 30 TL, 4072'ye SMS göndererek ise 180 TL bağış yapabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise vakfın internet sitesi üzerinden ya da banka hesapları aracılığıyla istediği tutarda destek verebiliyor.