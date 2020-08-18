İHH'dan 16 bin Lübnanlı'ya acil yardım

İSTANBUL (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamanın ardından başlattığı "Acil Yardım Kampanyası" ile 16 bin Lübnanlı'ya sıcak yemek, kumanya ve hijyen paketi ulaştırdı.

İHH'dan yapılan açıklamaya göre, 4 Ağustos'ta Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın ardından harekete geçen İHH ekipleri, çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

İlk günden itibaren bölgedeki çalışmalarına başlayan vakıf, ilk etapta yaralıların hastaneye sevk edilmesi için bir arama kurtarma timi kurdu, aynı zamanda da ölü ve yaralıların enkaz altından kurtarılmasını sağladı. Ayrıca İHH, şehirdeki molozların temizlenmesi için iş makineleriyle çalışma yürüttü.

Patlamadan zarar gören Lübnan halkının yaralarının sarılması için de çalışma başlatan İHH, kazazedelere sıcak yemek, kumanya ve hijyen paketi ulaştırdı. Yardımlardan bugüne kadar 16 bin Beyrutlu yararlandı.

İHH ekipleri ayrıca, evleri yıkılan ve hasar gören aileleri de ziyaret ederek, evlerin yeniden imarı için çalışma başlattı.

Vakıf, ileriki günlerde hasar gören evlerin onarım çalışmalarına başlayacak, evlerin tamiri için Türkiye'den bir konteyner cam gönderecek, hijyen paketi dağıtımlarını sürdürecek, sağlık çalışanlarına ilk yardım ve acil müdahale çantası teslim edecek, sağlık merkezlerine ilaç yardımında bulunacak, kumanya ve sıcak yemek dağıtımlarına devam edecek.

Öte yandan İHH, Beyrut'a gönderilmek üzere 2 tır unu, Hatay'dan yola çıkardı.

İHH aracılığıyla Lübnan halkına yardımda bulunmak isteyen hayırseverler, "ACIL" yazıp 3072'ye SMS göndererek 5 TL bağışta bulunabilecek. Daha fazla bağışta bulunmak isteyenler ise İHH'nın internet sitesinden ya da vakfın banka hesap numaralarına "LÜBNAN" açıklaması ile yardım edebilecek.