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İHH yetim çocuklar ve annelerini unutmadı

İnsani Yardım Vakfı (İHH) Denizli Şubesi tarafından kentteki yetim çocukların anneleri ziyaret edilerek ‘Anneler Günü’ dolayısı ile çiçek takdim edildi, ayrıca doğum günü olan yetim çocuklara da pasta sürprizi yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 19:04:06 -
İHH yetim çocuklar ve annelerini unutmadı

İnsani Yardım Vakfı (İHH) Denizli Şubesi tarafından kentteki yetim çocukların anneleri ziyaret edilerek ‘Anneler Günü’ dolayısı ile çiçek takdim edildi, ayrıca doğum günü olan yetim çocuklara da pasta sürprizi yapıldı.


Gerçekleştirilen etkinlikle ilgili bilgiler veren Denizli İHH Yetim Birimi Başkanı Adem Kalay, İHH olarak yurt genelinde yetimlere yönelik yapılan çalışmalara kendilerinde Denizli olarak destek verdiklerini ifade etti. Kalay, “Yetim annelerimizi unutmayalım dedik ve ayrıca bugün doğum günü olan yetim çocuklarımızın da doğum günlerini de kutlayarak onları yalnız bırakmadık. ‘Yetim gülerse dünya güler’ kültürüne sahip olan bir millet olarak böyle özel günlere gereken hassasiyeti gösteriyoruz.


Denizli İHH Başkanı Hasan Ali Solak annellerin değerinin kendileri için çok büyük olduğunu bunun yanıdna yetin çocuk büyüten annelerin sorumluluğunun ve üstlendiği vazifenin daha büyük olduğunu dile getirdi.


Öte yandan, çiçek takdim edilen anne ve pasta sürprizi yapılan çocuklar ise İHH’ya teşekkür etti.

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