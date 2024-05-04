İHH tarafından başlatılan oturma eylemi 10’uncu gününde

Alman Çeşmesi yakınında bir araya gelen İHH üyeleri, Filistin’e destek mesajları içeren Türkçe, İngilizce ve Arapça pankartlar taşıdı. Sultanahmet Meydanı’nı ziyaret eden bazı turistler de eylemcilere destek verdi. Eyleme katılan Ayfer Çiftçi, “Filistin’e destek için buradayız. İnsanlar burada özgürce protestolarını gerçekleştiriyor. Kalben Gazze’deyiz, bedenen buradayız. Dünyadaki Müslüman kadınları temsilen buradayız. Gören herkes gelip, oturmak istiyor. Ben de onlardan biriyim. Turistlerden ilgi var. Sadece fotoğraf çekmekle kalmıyorlar, bayrak sallayıp yardım ediyorlar” dedi. Avcılar’dan eyleme katılmak için gelen Yasemin Kocaman ise, “Öncelikle anne olarak buradayım. Bu katliamın artık son bulmasını, insanların duyarlı olmalarını istiyorum. Gazze içimizde bir yara. Katliam yıllardır sürüyor. Ateşkes değil artık kalıcı çözüm istiyoruz” diye konuştu.