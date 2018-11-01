İHH Sudan'ın 250 nüfuslu köyüne camii inşa ediyor

Taha Emre ÖZDEMİR / yeniakit.com.tr- Umrahali Köyü'nde 250 müslüman yaşıyor. Oradaki müslümanların kullandığı mescid, kepiçlenerek yapılmış ve üzeri otlarla örtülmüş durumda. Umrahali sakinlerinin camii ihtiyaçlarına duyarsız kalmayan İHH İnsani Yardım Vakfı, bu görevi Avcılar Temsilciliği'ne verdi.

İHH Avcılar Temsilciliği, geliri camii inşaatı masraflarında kullanılmak üzere bir kermes açtı. Avcılar Merkez Camii avlusunda bulunan kermes, 4 Kasım Pazar günü sona erecek.

İHH İnsani Yardım Vakfı'nın, islam coğrafyasında yaşayan kardeşlerine her zaman el uzattığını ve uzatmaya da devam edeceğini vurgulayan İHH Avcılar Temsilcisi Salih Erdem şunları söyledi:

"İHH olarak kurulduğumuz günden beri İslam Coğrafyası'nın mazlumlarına yardım ediyoruz. İnşallah Sudan'ın Umrahali Köyü'nde bir camii inşa edeceğiz. Bu projemize destek için de bir kermes düzenledik. O köyde yaklaşık 250 müslüman var. Camileri kerpiçlenerek yapılmış ve üzeri otlarla örtülmüş. İnşallah oraya güzel bir camii inşa edeceğiz ve kardeşlerimiz ibadetlerini daha güzel bir şekilde ifa edecekler. Camiye de 15 Temmuz Şehitlerimizden Tahsin Gerekli'nin adını vereceğiz."