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Aktüel

İHH Sudan'da insani yardımlarını sürdürüyor

Yeniakit Publisher
2020-06-16 01:15:37 -
İHH Sudan'da insani yardımlarını sürdürüyor

HARTUM (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Sudan'da ihtiyaç sahiplerine ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkelerine dönemeyen yabancı öğrencilerin kaldığı yurda et ulaştırdı.

İHH Sudan Temsilcisi Bilal Bahci, Hasahisa bölgesinde, Türkiye'deki hayırseverlerin bağışladığı 15 büyükbaş hayvanı keserek etlerini bölgedeki ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını söyledi.

Bahci, Kovid-19 nedeniyle ülkelerine dönemeyen öğrencilerin kaldığı Uluslararası Afrika Üniversitesinin yurduna da bağışçıların emanet ettiği 15 büyükbaş kurbanı teslim ettiklerini belirtti.





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