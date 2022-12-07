İHH, Pakistan’da yara sarıyor

Vakfın açıklamasına göre, uzun yıllardır yardım faaliyetinin devam ettiği Pakistan’a ağustosta meydana gelen sel felaketinden sonra yapılan yardımlar sürüyor. Yardımlar kapsamında bugüne kadar 13 bin 272 aileye gıda kumanyası, 50 bin 760 kişiye sıcak yemek, 5 bin 135 konserve yemek, 6 bin 215 battaniye, 7 bin 337 hijyen kiti, 4 bin 550 cibinlik, 1107 çadır, 100 su filtresi, 265 branda ve 3 bin 197 mutfak tefrişatı dağıtıldı.Ayrıca, yardım çalışmaları çerçevesinde Sind ve Belucistan şehirlerindeki 4 mobil saha kliniği 195 gün boyunca desteklendi. Saha kliniklerinde, muayene ve tedavi hizmetleri ile ilaçlar ücretsiz karşılandı. Bu hizmetlerden 8 bin 249’u erkek, 12 bin 870’i kadın, 13 bin 514’ü çocuk olmak üzere 34 bin 633 kişi yararlandı. İHH’nin desteklerinden Pakistan’da 150 binden fazla kişi faydalandı.