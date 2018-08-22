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İHH Nepal'e yardım eli uzattı

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı, Nepal'de dağıttığı kurban etleriyle bir kez daha mazlumların yüzünü güldürdü.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 12:03
İHH Nepal'e yardım eli uzattı

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı, Güney Asya ülkesi Nepal'de dağıttığı kurban etleriyle ihtiyaç sahibi Müslümanların yüzünü güldürdü.

Kurban eti dağıtımı için Türkiye'den gelen ekibin öncülüğünde İHH tarafından Nepal'in çeşitli yerlerinde bin 400 hisse sahibinin kurbanları kesildi. 

Ülkenin Hindistan sınırında Kosi eyaletinin İnaruwa kentinde düzenlenen programla, kurban etleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya başlandı. İHH tarafından Nepal genelinde bayram boyunca kurban eti dağıtımı devam edecek. Dağıtılan kurban etlerinden 18 bin kişinin yararlanması planlanıyor.

İHH 12 YILDIR NEPAL'DE

İHH Güney Asya masası görevlisi Mücahit Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İHH'nin Nepal'de 12 yıldır faaliyet gösterdiğine dikkati çekerek, "Buradaki Müslümanlar, diğer dini gruplara nazaran daha özverili çalışıyorlar, Müslüman kimliğindeki çalışkanlığın hakkını verme gayretindeler." dedi.

Kılıç, Nepal'in dünyanın en yoksul 10 ülkesinden biri olduğunu hatırlatarak, "Nepal'de yeni Müslüman olan genç sayısı da diğer dinlere nazaran bir hayli fazla. Böyle dini ve etnik bir karmaşanın içerisinde Müslümanlar çalışıyor ve kazanıyorlar." ifadelerini kullandı.

İHH, bu kurban bayramında "Paylaştığın senindir, paylaş sevindir" sloganıyla 103 ülke ve bölgede 3 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor.

Hindistan ile Çin arasında yer alan Güney Asya ülkesi Nepal'de 26 milyondan fazla kişi yaşıyor. Çoğunluğu Hinduizm dinini kabul eden Nepal halkının yaklaşık yüzde 5'ini Müslümanlar oluşturuyor. Genellikle ülkenin güney kesimlerinde yaşayan Müslüman halk, hayvancılık ve küçük işletmelerle geçimini sağlıyor.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 12:03
  1. İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani yardım vakfı
  2. Nepal
  3. Hindistan
  4. Çin

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