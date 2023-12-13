İHH, Mısır Kızılayı ve uluslararası STK’lardan Gazze’ye 11 TIR’lık yardım

İsrail’in soykırıma dönüşen saldırıları sebebiyle Gazze’de çok büyük bir kısmı kadın, çocuk ve sivillerden oluşan binlerce kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi ise yaralandı. İsrail’in dış dünya ile bağlantısını tamamen koparmaya çalıştığı Gazze’de insanlar, temel ihtiyaç maddelerine dahi ulaşamıyor.

İnsani yardımlar büyük önem taşıyor

Kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve siviller, her an işgalci İsrail’in katliam tehlikesi altında. Yaralılar, hastalar ve kuvözlerdeki bebekler dahi siyonistlerin hastanelere yönelik saldırılarının hedefi durumunda.

Gazze için insani yardımlar, İsrail’in 7 Ekim sonrası katliama dönüşen saldırılarının ardından eskisinden daha da büyük önem taşıyor.

TIR’lar Filistin Kızılayı ve UNRWA’ya teslim edildi

İHH, Mısır Kızılayı ve uluslararası kuruluşlarca, 7 Ekim sonrasında İsrail’in soykırıma dönüşen saldırılarının ardından insani yardımların öneminin daha da arttığı Gazze’ye yönelik 11 TIR’dan oluşan bir yardım kafilesi organize edildi.

İHH’nın tıbbi malzeme ve ilaç desteği verdiği yardım TIR’ları, Refah Sınır Kapısı’ndan geçerek Filistin Kızılayı ile Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın (UNRWA) deposuna teslim edildi.

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Yardımlar, işgalci İsrail'in saldırılarından etkilenen Gazzelilere ulaştırılacak.