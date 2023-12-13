  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hamas’a meydan okuyan o yarbayı Hamas öldürdü

Ünlü pantolon markası iflas etti! Onlarca mağazası kapanacak, çok sayıda kişi maalesef işsiz kalacak

Düşük profilli genel başkan! Özel'in fotoğrafını asmak istemiyorlar

Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Helalleşme”si hikayeden ibaret!

ABD'nin kiralık insan kasapları Gazze'de

Ankara'da büyük skandal! CHP'lilerin öve öve bitiremediği Mansur Yavaş park alanını bile satmış

Türkiye ve Suudi Arabistan bombayı patlattı

Terörist İsrail ile Romanya’dan o alanda iş birliği! Stratejik bir hamle! Amaç belli!

Tüm Türkiye'yi şaşkına çeviren karar! Artık o semte giriş paralı olacak

Çok şaşıracaksınız! Bu havalimanına dünyada sadece 24 pilot inebiliyor! Kullanabildikleri tek 'cihaz' gözleri!
Aktüel İHH, Mısır Kızılayı ve uluslararası STK’lardan Gazze’ye 11 TIR’lık yardım
Aktüel

İHH, Mısır Kızılayı ve uluslararası STK’lardan Gazze’ye 11 TIR’lık yardım

Yeniakit Publisher
2023-12-13 15:08:00 -
İHH, Mısır Kızılayı ve uluslararası STK’lardan Gazze’ye 11 TIR’lık yardım

İHH İnsani Yardım Vakfı, Mısır Kızılayı ve uluslararası kuruluşlarca organize edilen 11 TIR’lık yardım kafilesi Refah Sınır Kapısı’ndan geçerek Gazze’ye ulaştı.

İsrail’in soykırıma dönüşen saldırıları sebebiyle Gazze’de çok büyük bir kısmı kadın, çocuk ve sivillerden oluşan binlerce kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi ise yaralandı. İsrail’in dış dünya ile bağlantısını tamamen koparmaya çalıştığı Gazze’de insanlar, temel ihtiyaç maddelerine dahi ulaşamıyor.

İnsani yardımlar büyük önem taşıyor

Kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve siviller, her an işgalci İsrail’in katliam tehlikesi altında. Yaralılar, hastalar ve kuvözlerdeki bebekler dahi siyonistlerin hastanelere yönelik saldırılarının hedefi durumunda.

Gazze için insani yardımlar, İsrail’in 7 Ekim sonrası katliama dönüşen saldırılarının ardından eskisinden daha da büyük önem taşıyor.

TIR’lar Filistin Kızılayı ve UNRWA’ya teslim edildi

İHH, Mısır Kızılayı ve uluslararası kuruluşlarca, 7 Ekim sonrasında İsrail’in soykırıma dönüşen saldırılarının ardından insani yardımların öneminin daha da arttığı Gazze’ye yönelik 11 TIR’dan oluşan bir yardım kafilesi organize edildi.

İHH’nın tıbbi malzeme ve ilaç desteği verdiği yardım TIR’ları, Refah Sınır Kapısı’ndan geçerek Filistin Kızılayı ile Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın (UNRWA) deposuna teslim edildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yardımlar, işgalci İsrail'in saldırılarından etkilenen Gazzelilere ulaştırılacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23