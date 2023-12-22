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Gündem İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım'dan eylem çağrısı!
Gündem

İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım'dan eylem çağrısı!

Yeniakit Publisher
2023-12-22 21:58:00 - 2023-12-22 22:10:54
İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım'dan eylem çağrısı!

Gazze'deki zulme ilişkin açıklamada bulunan İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım, Refah Sınır Kapısı'nın açılması için yürüyüşler düzenleyeceklerini söyledi.

İslam ülkelerinin Gazzeli Müslümanlara gönderdiği yardımlar katil İsrail'in keyfi uygulamaları sebebiyle bölgeye ulaştırılamıyor.

Refah Sınır Kapısı'ndan tırların geçişine "kontrollü" izin verilirken, Gazze başta olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında halk açlık ve ilaç krizleri yaşıyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım, Refah Sınır Kapısı'nın açılması için Türkiye genelinde eylemler düzenleyeceklerini söyledi.

Bu haftaki tüm yürüyüşlerin "Refah Sınır Kapısı açılsın" sloganıyla gerçekleşeceğini belirten Yıldırım, tüm Türkiye'ye "yürüyüşlere destek verin" çağrısında bulundu.

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