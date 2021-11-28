İHH gönüllüsü Yusuf Taha Göktaş'ın babasından duygulandıran sözler! 'Bu şikayet değil ya Rabbi'

İnsansız Hava Aracı çalışmalarında da yer alan mühendis adayı, İHH gönüllüsü Yusuf Taha Göktaş'ın cenazesi memleketi Zonguldak'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Göktaş'ın babası Kerem Göktaş, öğle namazını müteakiben Kepez Tepe Camisi'nde kılınan cenaze namazından önce duygu yüklü bir konuşma yaptı.

'Bunu asla şikayet etmiyorum ya Rabbi'

Göktaş, oğlu Yusuf Taha'nın adını nasıl koyduğunu şöyle anlattı: "Adını Yusuf koydum, Yusuf yüzlü, Yusuf ahlâklı olsun diye."

"Acıyı ifade etmek gerçekten çok zor." diyen Göktaş, şunları söyledi:

"Rabbim biliyor ki bu şikayetim değil, sadece benim acziyetim. O'ndan geldik, O'na dönüyoruz. Gözyaşımı, acımı dindiremiyorum. Ama bunu asla şikayet etmiyorum ya Rabbi.

Hep bizi mutlu etti, hep bizi sevindirdi. Mutlu etmek için de çalıştı çabaladı. Oğlum ben gerçekten senden razıyım. Allah da senden razı olsun."