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Aktüel İHH Gazze’de 80 bin kişiye destek ulaştırdı
Aktüel

İHH Gazze’de 80 bin kişiye destek ulaştırdı

Yeniakit Publisher
2023-11-16 15:38:00 -

İHH İnsani Yardım Vakfı, işgalci İsrail’in katliamları sebebiyle insani krizin gittikçe büyüdüğü Gazze’deki yardım çalışmalarına devam ediyor. Vakıf; gıda, battaniye ve tıbbi malzeme gibi alanlarda 7 Ekim’den bu yana on binlerce kişiye destek oldu.

Gazze’de gerçekleştirdiği katliamlarıyla soykırım suçu işleyen işgalci İsrail, uluslararası hukuku hiçe sayarak; kadın, çocuk, yaşlı, sivil ayırt etmeksizin saldırılarını sürdürüyor.

2007 yılından bu yana Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine yönelik insani yardım çalışmalarında bulunan İHH, işgalci İsrail’in 7 Ekim’de başlattığı saldırıların ardından da Gazze halkına destek olmaya devam ediyor.

Gazze’ye yönelik son saldırıların başladığı 7 Ekim’den bu yana İHH tarafından şehirde; 51 bin 840 adet sıcak yemek, 4 bin 112 adet gıda kolisi, 2 bin adet battaniye, 500 adet elbise, 800 adet hijyen paketi ve 120 paket hasta bezi dağıtıldı.


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Bin 160 adet ilk yardım çantası dağıtıldı

Vakıf tarafından ulaştırılan diğer yardımlar ise şu şekilde:

-500 adet ilaç ve tıbbi malzeme

- Bin 160 adet ilk yardım çantası

- 10 adet tekerlekli sandalye

- 9 adet tıbbi yatak

- 5 adet hastalara yürüme desteği sağlayan ekipman

- 6 adet koltuk değneği

- Hastane ve ambulanslar için 485 litre yakıt

Günde bin 200 kişiye sıcak yemek dağıtılıyor

İHH’nın Gazze’deki Mavi Marmara Şehitleri Aşevi’nin işgalci İsrail’in saldırıları sebebiyle tamamen kullanılamaz hale gelmesi sebebiyle Gazze’nin çeşitli noktalarında kurulan mobil aşevlerinde de günlük bin 200 kişiye sıcak yemek dağıtılıyor.

Vakıf ayrıca, Gazze’de desteklediği bir fırın aracılığıyla da günde 500 aileye ekmek dağıtımına başladı.

Vakfın insani yardım çalışmalarından 7 Ekim’den bu yana 80 bin civarında Gazzeli istifade etti.

Destek olmak için

Gazze halkına destek olmak isteyen hayırseverler, tüm operatörlerden GAZZE yazıp 3072’ye kısa mesaj göndererek 30 TL destekte bulunabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH İnsani Yardım Vakfı’nın internet sitesinden online bağış yolu ile ya da vakfın banka hesap numaralarına açıklama kısmına GAZZE yazarak istediği tutarda yardım edebiliyor.

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