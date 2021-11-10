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Aktüel İHH, 8 bin 500 Suriyeli yetimi giydirdi
Aktüel

İHH, 8 bin 500 Suriyeli yetimi giydirdi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca Suriye’deki 8 bin 500 çocuğa kışlık kıyafet yardımı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 11:44:00 -
İHH, 8 bin 500 Suriyeli yetimi giydirdi

Vakfın Suriye Çalışmaları Yetim Birimi Sorumlusu Erdal Ağca, savaşın yetim bıraktığı çocukların sahipsiz kalmaması adına yardım faaliyetlerine devam ettiklerini bildirdi.

Bölgede halen çok sayıda yetimin korunaksız olduğunu vurgulayan Ağca, “Suriye’de 23 bin 943 yetimimize sponsorluk sistemimiz kapsamında her ay düzenli nakdi destek sağlıyoruz. Bu sayede yetimlerimizde maddi nedenlerle oluşabilecek mağduriyetin önüne geçmiş oluyoruz. Kış mevsiminin yaklaşıyor olması nedeniyle 8 bin 500 yetimimize yönelik kıyafet desteğimiz oldu. Bu yetimlerimiz İdlib, Azez, El Bab ve Cerablus bölgelerinde yaşıyor. Onları bölgelerdeki ücretsiz giyim mağazalarımıza götürdük. Mağazalarımızdan beğendikleri kıyafetleri aldılar” dedi.

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