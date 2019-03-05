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İHH 21 bin sivile gıda yardımı yaptı

İHH, Suriye’nin kuzeyindeki kamplarda 2019 yılının ilk 2 ayında 21 bin sivile gıda desteği sağladı. Dağıtılan yardım kolilerinde şeker, un, baklagiller ve yağ olmak üzere temel ihtiyaç maddeleri bulunuyor.

05 Mart 2019 Salı 12:36
İHH 21 bin sivile gıda yardımı yaptı

 Azez 

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Bab, Cerablus ve Azez’deki çadır kentlerde 21 bin sivilin gıda ihtiyacını karşıladı.

İHH, kış aylarında yaşam mücadelesini sığındıkları kamplarda sürdüren Suriyeli ailelere yardım faaliyetlerini sürdürüyor. 

Bu kapsamda 2019 yılının ilk 2 ayında yaklaşık 21 bin kişi İHH’nin dağıttığı yardım kolilerinden faydalandı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Basın Birimi Sorumlu Yardımcısı Yakup Alaca, “Suriye’de savaş başladığı ilk günden bu yana halkın yanında olmaya devam ediyoruz” dedi.

Bu yılın ilk 2 ayında düzenli gıda yardımları yaptıklarını belirten Alaca, “Ancak gıda paketlerimiz 5 kişilik bir ailenin sadece 1 aylık ihtiyacını karşılayabilmektedir” ifadesini kullandı.

Çalışmaların Türkiye’deki hayırseverlerden gelecek yardımlarla devam edeceğini vurgulayan Alaca, yardım kolilerinde şeker, un, baklagiller ve yağ olmak üzere temel ihtiyaçların bulunduğunu kaydetti.

Kamplarda 8 yıldır süren iç savaşın yerlerinden ettiği yaklaşık 200 bin sivil barınıyor.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 12:36
  1. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı
  2. Fırat Kalkanı Harekatı
  3. İHH İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Basın Birimi Sorumlu Yardımcısı Yakup Alaca

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