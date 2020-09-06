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Yerel İhbarı alan ekiplerden iş yerine baskın! Görünenin altından büyük ahlaksızlık çıktı
Yerel

İhbarı alan ekiplerden iş yerine baskın! Görünenin altından büyük ahlaksızlık çıktı

İstanbul'da bir dernekte kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatan ekipler, düzenledikleri baskınla 27 kişiye 118 bin 935 lira ceza kesti. Öte yandan iş yerinde 5 kişinin de sigortasız çalıştırıldığı belirlendi.

Yeniakit Publisher
2020-09-06 13:20:00 -
İhbarı alan ekiplerden iş yerine baskın! Görünenin altından büyük ahlaksızlık çıktı

İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, bir dernekte kumar oynatıldığı bilgisi üzerine belirlenen adrese düzenledikleri baskınla 27 kişiye 118 bin 935 lira cezası uyguladı.

Dernekte kumar oynatıyorlar

Edinilen bilgiye göre olay, 5 Eylül'de Küçükçekmece'de meydana geldi. Bir dernekte kumar oynadığı iddiasıyla çalışma başlatan ekipler, Gültepe Mahallesi Özcan Demirci Caddesi üzerindeki söz konusu iş yerine baskın düzenledi. Baskın neticesinde dernek olarak faaliyet gösteren adreste kumar oynandığı belirlendi. Dernekte kumar oynadığı tespit edilen 27 kişiye ekipler tarafından, Kabahatler Kanunundan ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununa muhalefetten toplam 118 bin 935 lira ceza uygulandı.

Hem kumar oynatıyorlar hem kaçak çalıştırıyorlar

Öte yandan 27 kişinin kumar oynadığı iş yerinde 5 kişinin sigortasız çalıştırıldığı ve tütün mamullerinin tüketildiği belirlendi. Baskın sonucu, para yerine geçen bin 750 adet oyun pulu ile 250 deste iskambil kağıdına el konulurken, kumar oynanması için yer temini eden 1 kişi ile kumar oynatan 1 kurpiyer gözaltına alındı.

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