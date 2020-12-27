İhbar tazminatı nedir? İhbar tazminatı kimlere verilir?

İhbar tazminatı işçi ve işveren arasında anlaşmazlıklar yaşanan konuların başında gelir. Çalışan kişinin işten ayrılması veya çıkarılması durumunda sözleşmenin iptal olabilmesi adına bazı gerekliliklerin yerine getirilmesi gerekmektedir. İş sözleşmesi sona erdiğimde gerekli bildirimler yapılması gerekir. Bildirim yapılması için verilen zamana ihbar süresi adı verilir. İhbar süresi sayesinde işçi ve işverenin mağdur olması engellenmiş olur.



İhbar süresi iş sözleşmesinin devam ettiği zamana göre değişiklik gösterebilir. İhbar süresi, işçinin 6 aydan az çalışması halinde 2 hafta, 6 ay ile bir buçuk sene arasında çalışılması halinde 1 ay olur. Çalışma süresi bir buçuk sene ile 3 sene arasında ise ihbar süresi 6 haftaya kadar çıkmaktadır. 3 seneden fazla çalışma varsa ihbar süresi 2 ay olarak kararlaştırılmıştır. Herhangi bir işten ayrılma durumunda ihbarın verilen süre içerisinde yapılması gerekir.

İhbar tazminatının gerektiği haller nelerdir?

İhbar süresine hem işveren hem de işçi tarafından uyulmaması durumunda ihbar tazminatı hakkı oluşur. Yani işveren ihbar süresine uymadan iş sözleşmesini bitirirse işçiye tazminat hakkı doğacaktır. Ayrıca söz konusu durum işçinin süreye uymaması halinde de geçerli olur. Dolayısıyla ihbar tazminatı her iki taraf açısından büyük bir önem taşımaktadır.

İhbar tazminatında dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

İhbar tazminatı bakımından işveren ve işçi bazı hususlara dikkat etmesi gerekir. İhbar tazminatı yalnızca işçiye ödenmez. Belli haklar oluşursa işveren de tazminat alabilir. İşçilere ihbar süresi için en fazla 2 ay süre tanınmıştır. Çalışanlar bu süre içerisinde ihbar tazminatı talebi verebilir. Diğer yandan ihbar tazminatı ile senelik izin aynı zamanda kullanılması mümkün değildir. İşyeri sahibi ihbar süresi için bildirim veren kişiye aynı gün içinde 2 saat kadar iş arama izni vermesi gerekir. Ayrıca iş arama izni için ücret kesintisi de olmaz. İşverenin bu hakkı sağlamaması durumunda ise çalışanın saatlik ücreti %100 olacak şekilde ödenmesi gerekmektedir. Çalışan kişi kendi isteğiyle sözleşmesini feshederse tazminat alma hakkını kaybedecektir. Söz konusu durumlarda işyeri sahibine ihbar tazminatı hakkı tanınmıştır. İşveren ihbar süresini beklemek istemezse işten ayrılan kişinin tazminatını anında ödeyerek iş sözleşmesini sonlandırabilmesi mümkündür.