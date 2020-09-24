İhbar sonrası harekete geçildi! Jandarma kalem şeklinde suikast silahı ele geçirdi
Niğde'de jandarma ekiplerince bir eve gerçekleştirilen operasyon sonucu suikast silahı olarak bilinen kalem şeklinde silah ele geçirildi.
Niğde'de jandarma ekipleri ihbar üzerine bir eve düzenledikleri operasyon sonucu suikast silahı olarak bilinen kalem şeklinde özel düzenekli silah ele geçirdi.
Özel düzenekli suikast silahı ele geçirildi
Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aldıkları istihbarat sonrası bir eve operasyon düzenledi. Merkeze bağlı bir kasabada Ö.K. isimli şahsa ait eve düzenlenen operasyon sonucu özel düzenekli silah ele geçirildi. Kalem şeklindeki silahın, yapılan incelemeler sonrası suikast silahı olarak bilinen bir silah olduğu anlaşıldı.
Uyuşturucu da ele geçirildi
Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda söz konusu silahın yanında bir miktar uyuşturucu da ele geçirildi.
Öte yandan Ö.K. hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.