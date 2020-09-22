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Yerel İhbar alan ekipler harekete geçti! Kilolarcası ele geçirildi
Yerel

İhbar alan ekipler harekete geçti! Kilolarcası ele geçirildi

Bolu'da, doğu illerinden İstanbul’a seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı bilgisi üzerine operasyon başlatan narkotik ekipleri, durdurdukları aracın bagajında 3 kilo 550 gram esrar ele geçirdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 15:39:00 -
İhbar alan ekipler harekete geçti! Kilolarcası ele geçirildi

Bolu'da narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonla 3 kilo 550 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, doğu illerinden İstanbul’a seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı bilgisi alan Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon başlattı. Şüpheli otomobil il sınırına girdiği tespit edildiği anda ekipler tarafından durduruldu. Araçta yapılan arama sonucu, bagaj kısmına paketler halinde zulalanmış 3 kilo 550 gram esrar ele geçirildi.

Adliyeye sevk edildi

45 yaşındaki H.A. isimli sürücü gözaltına alındıktan sonra götürüldüğü işlemleri tamamlanmasının ardından “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçuyla adliyeye sevk edildi.

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