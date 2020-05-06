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Aktüel

İHA’ya başrı ödülü

Nizip Gazeteciler Cemiyeti 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü günün anısına bölgede önemli haberlere imza atan İHA Nizip muhabiri Hanifi Güzel’e bölgeye katkıları ve başarılı çalışmalarından dolayı ödül verdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 21:08:54 -
İHA’ya başrı ödülü

Nizip Gazeteciler Cemiyeti 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü günün anısına bölgede önemli haberlere imza atan İHA Nizip muhabiri Hanifi Güzel’e bölgeye katkıları ve başarılı çalışmalarından dolayı ödül verdi.


İHA Nizip muhabiri Hanifi Güzel’e ödülünü Nizip Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veysel Karayılan verdi. Karayılan, ülkenin zor bir dönemden geçtiğini belirterek, bu süreçte canla başla çalışan basın mensuplarına hak ettiği değerin verilmesi gerektiğini kaydetti. Başkan Karayılan, "Meslektaşımız Hanifi Güzele bölgede yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı ödül verdik kendisini kutluyor ve başarılarının devamını diliyoruz" dedi.


Başarılı çalışma ve bölgeye yaptığı katkılarından dolayı ödüle layık görülen Güzel ise, "Çalışmalarımızın karşılığının takdir edilmesi bizi şevklendirmiştir.Beni bu ödüle layık görenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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