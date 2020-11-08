İhanetin ateşi

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’nın (SETA), ‘Çevre Terörizmi ve PKK'nın Orman Sabotajları’ başlıklı analizinde, her yaz dünyada çıkan yangınlardan farklı olarak Türkiye’de ormanların terör örgütü PKK tarafından yakıldığına dikkat çekildi.



Oğuz Güngörmez ve Aslıhan Alkanat tarafından hazırlanan analizde, terör örgütünün özellikle temmuz-ağustos döneminde, yaz turizminin yoğun olduğu şehirlerde ormanları yaktığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Türkiye'nin kapsamlı terörle mücadele operasyonları sonucu şehirlerde ve kırsalda bitme noktasına gelen PKK'nın, tabanına hâlâ aktif olduğunu göstermek için daha az maliyetli olan çevre terörizmine başvurduğu görülmektedir. Teröristler, bu yangınlarla turizme darbe vurmaya, bölgesel ve ulusal ekonomiyi olumsuz etkileyerek devletten bir çeşit intikam almaya çalışmaktadır.”



Hem yakıyor hem suçluyor



Çözüm sürecinin bitimiyle Türk ordusunun Doğu ve Güneydoğu’da bilinçli olarak ormanları yaktığı yalanlarına başvuran terör örgütünün, bu yalanlarını ulusal ve uluslararası medya aracılığıyla da desteklemek istediği aktarılan ve istatistiklere göre çözüm süreci olarak nitelendirilen 2013-2015 arasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da büyük orman yangınlarının çıktığına dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi: "Veriler, PKK'nın, 'Çözüm sürecinde orman yangını çıkmazken sürecin bitmesiyle Türk ordusunun ormanları yakmaya başladığı' argümanını çürütmektedir. Çözüm sürecinin bittiği yıl olan 2015'teki orman yangını sayısının, 2013 ve 2014'te çıkan orman yangınlarıyla karşılaştırıldığında daha az olması da PKK'nın çevre terörizmini meşrulaştırmak için ürettiği bilinçli bir dezenformasyon ve karalama kampanyası olduğunu ortaya koymaktadır."



Batı, PKK’ya hep kör



Analizde, Euronews, BBC, Deutsche, Sputnik ve Independent gibi Avrupa ve uluslararası medya kuruluşlarının orman yangınlarıyla ilgili yaptığı haber sayılarına da yer verilerek, şu ifadeler kullanıldı. "Avrupa medyası ve uluslararası medyada, Türkiye'de PKK tarafından çıkarılan orman yangınları hakkında herhangi bir bilgi bulunmadığı gibi Türkiye'deki yangınlarla ilgili yayımlanan haberlerde de Bakan Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları bağlamından koparılarak ele alındığı ve orman yangınları üzerinden hükümet eleştirisi yapıldığı görülmektedir.



Her daim hümanizm, insan hakları ve doğa konularında nutuk atan Batı medyası, terör örgütünün yangınları üstlendiğine dair açıklama yaptığı durumlarda dahi bu bilgiye yer vermeyerek, söz konusu terör örgütü olduğunda tüm değerleri bir kenara bıraktığını ve yayıncılık ilkelerini dahi umursamadığını göstermiştir."