İhanet sizin işiniz

YAVUZ SELİM İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni batırmaya yönelik hamleleri ve İstanbulluları canından bezdiren zamlarıyla kadim şehre ihanet eden CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun iktidarı ihanet söylemiyle hedef alması büyük tepki topladı. Ulaşımda astronomik zamma imza atan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’u batırmasının faturasını AK Parti’ye kesmeye çalışıyor. ABD güdümlü Fox TV’de “İstanbul’a ihanet ediyorlar” dediği iktidar şehre devasa yatırımlar kazandırmaya devam ederken, İmamoğlu bir gün bile ihmale gelmeyecek kadim şehirde çivi üstüne çivi çakmadığı gibi ihaneti aşan eylemlerde bulunuyor. Başkanlık koltuğuna oturur oturmaz temel atmama töreni düzenleyip Haliç’in kirlenmesine sebep olan Ekrem İmamoğlu, bakım ve onarım ihaleleri CHP’li yandaş Özgür Karabat’ın görevli olduğu firmaya peşkeş çekilmesi sonucu birbiri ardına yanan otobüslerin hesabını veremedi.

O değil İstanbul ona çalıştı

Birkaç saatlik kar yağışıyla baş edemeyip şehre kar kaosu yaşattığı dakikalarda kar küreme araçlarıyla balıkçıya gidip Haçlı büyükelçisiyle gizli görüşme gerçekleştiren İmamoğlu, kentteki trafik sorununu çözmek yerine denizleri korumakla yükümlü tekneyi makam aracına dönüştürüyor. Aynı İmamoğlu, Başakşehir ve Sancaktepe metro hatlarını durdurup inşaatına beton döküyor. Yandaş şarkıcılara bir gecede milyonlarca lira akıtan İmamoğlu, ressam Bellini’nin yaptığı iddia edilen çakma tablolara 6 milyon gömüyor. Seçimden önce namus sözü vermelerine rağmen, işbaşına gelir gelmez 16 bin ehil personeli kovup 46 bin liyakatsiz yandaşı kadrolara yerleştiren İmamoğlu, Adalar’daki 900 atın kaybolması ve telef olmasına sebebiyet verdi, Beşiktaş’ın sembolü olan çınar ağaçlarını keserek çevre katliamı yaptı. Terör sabıkalı şahısları güvenlik soruşturması yapmadan gassal gibi kadrolarda istihdam ettiği ortaya çıkan CHP’li Ekrem, müsrifliklerle İBB’nin borcunu 3 yılda 2,5 kat artırdı. Şehir Hastanesi’nin yolunu bütçe yetersizliği gerekçesiyle yapmayan yani hastane yolu inşa edemeyecek hale gelen İBB’yi felç eden İmamoğlu’nun, 3 yılda yerel yönetimini çökerttiği İstanbul’un faturasını iktidara kesmeye çalışması tepki çekiyor.

Akit’e konuşan eski AK Parti Milletvekili ve Gazeteci Yazar Mehmet Metiner, şunları dile getirdi: “İmamoğlu’nun yüksek zam teklifini geri çevirdiği için UKOME ve İBB Meclisi üzerinden iktidar partisini hedef alıp ihanetle suçlaması aymazlığın ötesinde yeni bir tür ihanetin adıdır. Adaylık sürecinde İBB’nin bütçesinin yeterli olduğunu, merkezi hükümetten ayrıca bir para talebinde bulunmaya bile gerek kalmadan mevcut bütçeyle hem bütün sorunları halledeceğini, hem de öngördüğü bütün projeleri hayata geçireceğini söylüyordu. Şimdi ise yurt dışından aldığı borçlarla belediye yönetmeye kalkıyor. İBB’yi 2,5 kat daha fazla borca sokuyor ama ortada gerçekleşen hiçbir proje yok. İmamoğlu yönetiminin getirdiği olağanüstü zam tekliflerini UKOME’nin geri çevirmesini hükümetin suçuymuş gibi dillendirmesi, İmamoğlu’nun siyaseten ne kadar şirretleştiğinin göstergesidir.”

AK Partili belediyelerden ders al

Hükümetin halkın yararına vergilerden vazgeçtiğini, doğalgaza halkın makul imkanlarla erişimi için her fedakarlıklar yapıldığını hatırlatan Metiner, şöyle devam etti: “Aynı fedakarlığı İmamoğlu İBB’si neden yapmıyor? İktidar ÖTV’den, KDV’den vazgeçerken, çok daha pahalı olan doğalgazı, enerjiyi çok daha ucuza millete ulaştırmak için vergilerden vazgeçerken Sayın İmamoğlu niye hiçbir fedakarlıkta bulunmuyor? AK Partili büyükşehir belediye başkanlarımız çok daha ucuza halkın yararına tekliflerle ulaşımı, suyu, doğalgazı yönetebilirken İmamoğlu neden yönetemiyor? Şov yapmaya gerek yok. İmamoğlu otursun Konya, Bursa, Kayseri, Trabzon, Sakarya, Erzurum gibi büyükşehirlerde ulaşımın nasıl fiyatlandırıldığını, su ve doğalgazın tarifesinin ne olduğuna baksın. Bu belediyelerin bunu nasıl becerebildiğini görüp belediyecilik dersi alsın.”

İstanbul'un başına büyük bela

Gazeteci Yazar Galip İlhaner de, şunları ifade etti: “İstanbul’a ihanet eden İmamoğlu’nun ta kendisidir” görüşünü paylaştı. İlhaner, “İstanbul’un başına gelen en büyük bela Ekrem İmamoğlu ve kadrolarıdır. İstanbul’un başına gelen şimdiye kadarki en büyük bela olarak bile tarihe geçebilirler. İstanbullular, kendi başlarına getirdikleri bu beladan 2024 yerel seçimlerinde şüphesiz ki kurtulacaktır. İmamoğlu’nun İstanbul’da gerçekleştirdiği feci yönetim, CHP’li diğer belediyelerin de kaybına vesile olacaktır. Ekrem Bey’in İstanbul’a başkan olması memleket için şerde hayır oldu. Bu zat PKK desteğini arkasına alarak cumhurbaşkanı olmaya hazırlanıyor. İmamoğlu eğer yenilenen İstanbul seçimlerinde İBB Başkanlığına seçilmeseydi o mağdur edebiyatıyla 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı olarak seçilip, bütün Türkiye’nin başına bela olması ihtimal dahilindeydi. İstanbul’da Ekrem beyin gerçek yüzünü görmemiz sağlandı. İstanbullular Türkiye’ye büyük bir iyilik, İstanbul’a ise göreceli küçük bir kötülük yaptılar. Türkiye gerçekten büyük bir badire atlatmıştır. İmamoğlu liyakat sahibi değil, İstanbul’u yönetemeyeceği 3 yıl içerisinde anlaşıldığı. CHP İmamoğlu yüzünden İzmir ve Eskişehir başta olmak üzere, bütün büyükşehirleri bile kaybedebilir. İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Adana, Antalya başta olmak üzere, CHP’nin Çanakkale, Tekirdağ gibi kaleleri bile kaybedilebilir. Ekrem İmamoğlu ‘2. Süleyman Demirel’ ya da ‘2. İsmet İnönü’ olarak tarihe geçecektir.”