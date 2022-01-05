‘İhanet edersem yüzüme tükürün’ diyen Ahmet Davutoğlu’ndan Erdoğan’a iftira: Cumhurbaşkanı sokağa çıkılsın istiyor!

Koltuk hırsıyla iyice savrulan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iftiralarda bulundu.

Gezi kalkışmasında taraftarlarını sokağa dökmedi

Türkiye’ye diz çöktürmeyi amaçlayan son yıllardaki en büyük toplumsal kaos planı olarak kayıtlara geçen Gezi Parkı terörü ile Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetine darbe yapılarak iktidardan indirilmek istendi. Türkiye’nin güçlenmesinden rahatsız olan iç ve dış güçlerin organizesi karşısında dahi Recep Tayyip Erdoğan, taraftarlarını sokağa çıkarmadı.

"Cumhurbaşkanı sokağa çıkılsın istiyor" iftirasında bulundu

‘Koltuk hayali uğruna davasını satan’ isim olarak bilinen Ahmet Davutoğlu, KRT’de katıldığı bir programda skandal ifadeler kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı “provokasyon” yapmakla suçlayan Ahmet Davutoğlu, “Seçime gidene kadar Türkiye’yi gittikçe artan bir gerilim ve kendi tarafını konsolide etmek, oradan kopuşları. Bir suçlu varsa niye sen kovalıyorsun? Anayasal bir suç işlenecekse emniyet, hukuk, yargı gider çözer. Sen bir devlet adamı olarak ‘Ben kovalayacağım’ dediğin anda soru şu; ‘Kim bu kovalananlar’. Cumhurbaşkanı sokağa çıkılsın istiyor. Sokağa çıkılsın ki kendisi de kendi taraftarlarını sokağa çıkarabilsin. Bu gerilimde AK Parti çözülüyor. Haklı olarak AK Parti kitleleri ‘Bunun için mi oy verdik’ diyor. Bir sene önce eleştiriler, ‘Cumhurbaşkanı doğru yapmaya çalışıyor ama etrafı yetersiz’; sonrası, ‘Cumhurbaşkanı yanlış yapıyor galiba’; şimdi ise Cumhurbaşkanı’na sert eleştiriler var.” iddiasında bulundu.