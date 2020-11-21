İhanet dolu sözler! CHP sahibi ABD'ye Türkiye'yi şikayet etti

Dağlık Karabağ savaşı hakkındaki "Maalesef gelen haberlerde, Türkiye'den Azerbaycan'a silah yardımı yapıldığı ve söylentilere göre cihatçı grupların da Azerbaycan'a gönderildiği ifade ediliyor" sözleriyle gündeme gelen CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Amerikan Alman Marshall Fonu (GMF) adlı düşünce kuruluşunun "Türkiye’nin 2021’de Dış Politika Öncelikleri: Ana Muhalefet Partisinden Bir Bakış" başlıklı online panelinde konuştu.

ABD'de yapılan başkanlık seçimlerini tartışmalı bir şekilde kazanan Joe Biden'a çağrıda yapan Çeviköz skandal sözler sarfetti. Türkiye'yi şikayet eden Çeviköz, Biden yönetiminin Türkiye'ye demokrasi konusunda baskı uygulamasını istedi.

Kendi ülkesini şikayet etmekten zerre utanç duymayan Çeviköz, AK Parti döneminde Türk dış politikasının tarafsızlık, öngörülebilirlik ve güvenirlilik unsurlarını kaybettiği hezeyanında bulundu.

Türkiye’nin uluslararası arenada, müttefikleri arasında ve bölgede yalnızlaşmış bir hale geldiğini söyleyen Çeviköz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dünyada söz sahibi bir konuma yükselen Türkiye'nin bölgede artık önemli bir rol model olarak görülmediğini iddia etti.

Türkiye'nin tarafsızlığını kaybettiğini ileri süren Çeviköz, "Türkiye sorunların çözümünde taraf tutmaya başladı" dedi. CHP'nin dış politikada farklı bir yaklaşıma sahip olduğunu dile getiren Çeviköz, Türkiye’nin yalnızlaşmadan kurtulmak için uluslararası topluma yeniden entegre olması gerektiğini söyledi.

Batılı ülkelerin Libya'da darbeci Hafter'e destek verip silah göndermesi hakkında tek kelam etmeyen Çeviköz, Türkiye'nin Birleşmiş Milletlerce tanınan Libya'nın meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) verdiği desteği eleştirdi.

AK Parti'nin "diyalog", "saygı" ve "nezaket"ten uzak bir tutum sergilediğini iddia eden Çeviköz, ABD'de tartışmalı bir şekilde başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden'ın iki ülke arasında kurumsal ilişkileri öne çıakracağını ifade etti.

Başkanlık seçimleri öncesi CHP'ye ve muhalefete destek açıklamalarında bulunan Biden hakkında övgüyle bahseden Çeviköz, Biden’ın demokrasi, hukukun üstünlüğü ve temel hak ve özgürlüklere daha fazla vurgu yapacağını iddia etti.

Emperyalist Batı'nın ağzıyla konuşan Çeviköz, Avrupa Birliği gibi CHP'nin de Türkiye'nin durumunda "endişe" duyduğunu dile getirdi. Çeviköz, Türkiye’nin dış politikada çatışmacı ve askeri seçeneklere daha çok bel bağlayan bir duruş sergilediğini söyledi.

CHP olarak laik bir dış politikanın yürütülmesine önem verdiklerini belirten Çeviköz, iç ve dış politikanın din temelli olmaması gerektiğini ifade etti. Müslüman Kardeşler’e verilen desteğin tarafsızlığa gölge düşürdüğünü ileri süren Çeviköz, AK Parti'nin siyasi İslam’ı Türk dış politikasına soktuğunu ve bunun değişmesi gerektiğini söyledi.

Kapalı Maraş'ın açılmasını hazmedemedi

Kapalı Maraş'ın açılmasını da hazmedemeyen Çeviköz, adeta Yunan ve Rum ağzıyla konuşarak bu adımı desteklemediklerini ve bunun BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olduğunu iddia etti.

"Biden'dan beklentimiz demokrasi"

Türkiye düşmanı bunak Joe Biden'dan Türkiye'ye "demokrasi" önermesini isteyen Çeviköz, Türk-Amerikan ilişkilerinin onarılması gerektiğini dile getirdi.

Çeviköz, "Biden yönetiminden ilk beklentimizin şu olacağını düşünüyorum: Hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, yargı sisteminin siyasetten arındırılmasına, güçler ayrılığına, demokratik reformlara, medya, ifade, toplanma özgürlüğü gibi tüm temel hak ve özgürlüklere çok güçlü bir vurgu yapması" diye konuştu.

Çeviköz, Biden yönetiminin Türkiye’ye bu ilkeleri hayata geçirmek için çağrı yapması gerektiğini söyledi.

Bununla da yetinmeyen Çeviköz akılalmaz bir şekilde AK Parti döneminde Türk halkı içerisinde "Kürtler ile PKK'nın bir tutulduğu" şeklinde bir algı oluştuğu yalanını ortaya attı.

ABD ve Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığını ve terör tehdidini görmezden gelen Çeviköz, Türk askerinin Suriye'den çekilmesi gerektiğini ifade etti. Çeviköz ayrıca küstah bir şekilde Türkiye'nin uluslararası toplumun gözünde "işgalci" bir görünüm sergilememesi gerektiğini söyledi.

Biden'dan muhalefete destek

ABD başkanlık seçimleri öncesi Joe Biden Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında skandal sözler sarfetmişti. Muha

Muhalefete destek vererek Türkiye'de iktidarı değiştirebilecekleri yönünde küstah açıklamalar yapan Biden, "Bence ona (Erdoğan'a) çok farklı bir yaklaşım uygulamalıyız. Muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça göstermemiz lazım. Parlamento'ya katkı sunmak isteyen Kürt toplumunu entegre etmek için... Bu iş bir süre iyi gidiyordu.

Bir yol haritamızın olduğunu açıkça göstermemiz lazım. Düşündüğümüz şeyle ilgili sesimizi yükseltmemiz lazım, bedel ödemeli. Nasıl çalışacaklarını anlamak için çevresinde F-15 savaş uçağı uçurdukları hava savunma sistemi olduğuna göre ona belli silahları satmaya devam edip etmeyeceğimiz konusunda bedel ödemeli." ifadelerini kullanmıştı.