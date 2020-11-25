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Siyaset İhanet dolu açıklamalara devam! CHP'li isim bu kez Kıbrıs'a saldırdı
Siyaset

İhanet dolu açıklamalara devam! CHP'li isim bu kez Kıbrıs'a saldırdı

Geçtiğimiz günlerde S-400 konusunda akılalmaz sözler sarf eden CHP'li Ünal Çeviköz, bu kez Kıbrıs'taki Kapalı Maraş'ın açılması hakkında tepki çeken açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 10:05:00 - 2020-11-25 10:10:26
İhanet dolu açıklamalara devam! CHP'li isim bu kez Kıbrıs'a saldırdı

Son dönemde Türkiye'nin dış politikasına yönelik yaptığı skandal açıklamalarla gündeme gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Ünal Çeviköz, dün de TBMM'de bu tutumunu sürdürdü.

Türkiye gazetesindeki habere göre, Dışişleri Bakanlığı 2021 Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde konuşan Çeviköz, Kapalı Maraş'ın açılmasını eleştirerek "Kıbrıs'ta yediğiniz haltları da anlatıyorum, dinleyin" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine AK Parti Plan Bütçe Komisyon üyeleri tepki gösterirken, karşılıklı bir süre atışma yaşandı. AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Çeviköz'e "Sen bize anlatacağına git, Biden’a anlat, Biden seni bekliyor git" dedi.

CHP'li Çeviköz ayrıca Türkiye'nin komşularının toprak bütünlüğüne saygı duymadığını da ileri sürdü. Kendisini eleştiren AK Partili vekillere yönelik ise Çeviköz, "parazit ve trol" ifadelerini kullandı.

Çeviköz'ün S-400 çıkışı

Ünal Çeviköz, S-400'lerin aktif hale getirilmemesi seçeneğinin muhtemelen hükümetin gündemine geleceğini, eğer gelmezse de "CHP'nin liderlik edeceği bir sonraki hükümetin gündemine kesinlikle geleceğini" söylemişti. Ayrıca CHP'li isim, ihanet dolu açıklamalarını sürdürerek, Biden’ın demokrasi, hukukun üstünlüğü ve temel hak ve özgürlüklere daha fazla vurgu yapacağını da ifade etmiş, bu konuda Türkiye’deki duruma ilişkin Avrupa Birliği gibi CHP olarak da kaygı duyduklarını söylemişti. Bu sözleri nedeniyle Çeviköz hakkında sosyal medyada, "Biden'ın Türkiye vekili" yorumları yapılmıştı.

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Yorumlar

Köpeköz

Bak köpeköz, tarih senin gibi ihanet edip Türk’ün tokadını yiyenler ile dolu
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Eyüp

Vatana ihanetten bunu yargılayacak babayiğit bir savcı aranıyor. Resmen abd ab ermenistan ve Yunanistana çalışıyor. Ve bu chp lilerde ne mide varmışki ihanete bile sus puslar.
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