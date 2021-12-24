İhanet çetesi açık açık ifade etti! "FETÖ'cülerle helalleşeceğiz"
PKK’nın sözcüsü HDP ile ittifak içerisinde olan CHP’de skandallar bitmiyor. HDP’ye vaatlerinden sonra CHP’li Sezgin Tanrıkulu, açık açık 200 kişiden fazla vatandaşın şehit olmasından sorumlu hain FETÖ’cülerle helalleşeceğini ve OHAL komisyonu üyelerini yargılayacağını söyledi.
Telefonla bir televizyon programına katılan CHP’li İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu olası bir hükümet değişiminde FETÖ’cülerle helalleşeceğini söyledi.
“Olası bir iktidar değişimde, ilk yapacağımız işlerden biri KHK’lılarla helalleşmek ve haklarını iade etmek olur.” diyen Tanrıkulu, olası bir iktidar değişimde OHAL komisyonu üyelerini de yargılayacaklarını söyledi.
‘Onlar mağdur edilmişlerdir’
CHP’li Sezgin Tanrıkulu, FETÖ’cüler için, ‘onlar mağdur edilmişlerdir’ diyerek OHAL Komisyonu üyelerini de yargılayacağını belirtti.