İhanet anlaşmasına bir ülke daha katıldı

Darbe ile Sudan yönetimine el koyup Ömer el-Beşi'i iktidardan indiren Sudan Egemenlik Konseyi, Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın başkanlık ettiği üst düzey Sudan heyeti Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ABD’li yetkililerle İsrail-Arap barışı dahil pek çok konuyu görüştü.

BAE'de 3 gün boyunca görüştüler

Konseyden verilen bilgiye göre, Adalet Bakanı Nasreddin Abdulbari’nin de aralarında bulunduğu üst düzey heyet, BAE’de ABD’li yetkililerle 3 gün süren görüşmelerin ardından Sudan'a dönüş yaptı.

Yapılan görüşmelerde, Sudan’ın teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarılması başta olmak üzere Filistin - İsrail sorunu ve Sudan’ın bu barışın sağlanmasındaki rolünün ele alındığı açıklandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ve Sudan'ın ilişkileri normalleştirme noktasında fikir birliğine vardığını duyurmuştu.

Sudan 3 hayırın başkenti

Sudan'ın yönetim merkezi ve başkenti Hartum, 1967 yılındaki Arap-İsrail savaşın ardından bu ülkede yapılan Arap Zirvesi'nde alınan "İsrail'le barışa hayır, İsrail'in devlet olarak tanınmasına hayır ve İsrail'le müzakerelere hayır" karar nedeniyle "3 hayırın başkenti" olarak anılıyor.