İhaleyle yandaşlık! CHP Belediyeden ‘parayla haber’ ihalesi!

CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi, muhalif medya için kesenin ağzını açtı… 6 aylık süreyi kapsayan etkinlikler çerçevesinde ulusal televizyon kanallarında 15'i canlı 15’i ise banttan toplam 30 program, yerel televizyon kanallarında ise 60'ı canlı olmak üzere toplam 100 program satın alacak. İnternet siteleri belediyenin hazırladığı haberleri canlı verecek. Radyo kanallarında 500 bin saniye reklam dönecek. Onlarca tanıtım filmi hazırlanacak.

MedyaRadar’dan Ercan Öztürk’ün haberine göre, CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi, muhalif televizyonlar ve internet siteleri için harekete geçti. Belediye, önümüzdeki günlerde yapacağı ‘Muhtelif organizasyonların tanıtımı, tasarımı ve duyuru hizmetleri’ ihalesiyle televizyon kanallarında haber, canlı yayın ve program satın alacak. MedyaRadar’ın ele geçirdiği belgelere göre, belediye televizyon kanallarına milyonlar akıtarak onlarca canlı yayın, program ve haberlerle etkinliklerini Türkiye’ye duyuracaklar.

ONLARCA TANITIM FİLMİ!

Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Sorumlusu Ferithan Şenocak tarafından hazırlanan ihale teknik şartnamesinde satın alınacak hizmetler kalem kalem çıkarıldı. Tanıtım film ve ulusal televizyon kanallarında yayınlanacak alt bant reklamı şartnamede şöyle yer aldı:

‘’İÇERİK: Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan hizmet ve yatırımlar ile ilgili ve/ veya özel gün, projelere dair tanıtım filmleri hazırlanacaktır.

ADET: 55 adet film hazırlanacaktır.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

SÜRE: 120, 100, 80, 60 saniye (+ 20 / – 20 saniye)

Ulusal yayın yapan TV kanallarında prime time da olmak üzere alt bant yayınlanması planlanmaktadır. Televizyon kanalında hangi gün kaç saniye tanıtım - duyuru yayınlatılacağı idare tarafından belirlenecektir. Yayın süreleri arasında yüzde 20 oranında değişiklik yapılabilecektir. Programlar yayınlanıyor iken ekranın altında altyazı akar bant veya animasyon olarak yayınlanacaktır.’’

YEREL KANALLARDA 110 PROGRAM

Birinci Kategori: Yerel TV kanalının stüdyosunda ya da stüdyo dışındaki mekânda en az 2 kamerayla gerçekleştirilecek çekimler, banttan 10 dakika süreyle 50 program yapılması planlanmıştır.

İkinci Kategori: Yerel TV kanalının stüdyosunda ya da stüdyo dışındaki mekânda en az 2 kamerayla gerçekleştirilecek çekimler, banttan 5 dakika üreye kadar yayınlanması sağlanacaktır. İdarece belirtilen tarihlerde ve sürelerde toplam 30 adet yayın olması planlanmıştır.

Üçüncü kategori: mevcut görüntüler de kullanılarak yayınlanacak veya İdare tarafından hazırlanan çalışmaların 2 dakika süreye kadar yayınlanması sağlanacaktır.. İdare’ce belirtilen tarihlerde ve saatlerde toplam 30 adet yayın olması planlanmıştır.

ULUSAL TELEVİZYONLARDA 15 YAYIN ALINACAK

Birinci Kategori: Ulusal TV kanalının stüdyosunda ya da stüdyo dışındaki mekânda en az 2 kamerayla gerçekleştirilecek çekimler, banttan 10 dakika süreye kadar yayınlanması sağlanacaktır.. İdarece belirtilen tarihlerde ve sürelerde toplam 5 adet yayın olması planlanmıştır

İkinci Kategori: Ulusal TV kanalının stüdyosunda ya da stüdyo dışındaki mekânda en az 2 kamerayla gerçekleştirilecek çekimler, banttan 5 dakika süreye kadar yayınlanması sağlanacaktır. İdarece belirtilen tarihlerde ve sürelerde toplam 5 adet yayın olması planlanmıştır.

Üçüncü Kategori: Ulusal TV kanalının stüdyosunda ya da stüdyo dışındaki mekânda en az 2 kamerayla gerçekleştirilecek çekimler, banttan 1 dakika süreye kadar yayınlanması sağlanacaktır. İdarece belirtilen tarihlerde ve sürelerde toplam 5 adet yayın olması planlanmıştır.

CANLI CANLI GÖTÜRECEKLER!

İhale teknik şartnamesinde İnternet haberleri de iki kategoriye ayrıldı. 10'ar ve 5’er dakikadan hazırlanmış toplam 20 adet haberin internette yayınlanması planlandı. İhalenin en büyük kalemini ise canlı yayın hizmeti oluşturuyor. Yerel kanallarda toplam 60 adet canlı yayın hizmetleri satın alınacak. Bu canlı yayınların süreleri ise yayın günü belli olacak. Yerel televizyonlara ödenecek para ise yüklenici firma tarafından karşılanacak. Ulusal televizyonlardan toplamda 15 canlı yayın programı satın alınacak. Süreler ise 10, 5 ve 2’şer dakika olacak. İnternetten ayrıca 35 canlı yayın hizmeti satın alınacak. Ulusal ve yerel radyo kanallarında toplamda 500 bin saniye tanıtım reklamları yayınlanacak. Televizyon kanalları, internet ve radyolara masraflar ihaleyi kazanan şirket tarafından ödenecek.