İhaleyi kazandığımı nasıl öğrenebilirim? İhale sorgulama nasıl yapılır? Kamu ihalelerine girenler ihale sonuçlarını merak ediyor. İhaleyi kazanıp kazanmadığını, ihaleyi kimin kazandığına ilişkin araştırma yapan vatandaşlar, İhaleyi kazandığımı nasıl öğrenebilirim? sorusunu sormakta.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.