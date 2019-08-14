İhaleyi kazandığımı nasıl öğrenebilirim?
İhale sorgulama nasıl yapılır? Kamu ihalelerine girenler ihale sonuçlarını merak ediyor. İhaleyi kazanıp kazanmadığını, ihaleyi kimin kazandığına ilişkin araştırma yapan vatandaşlar, İhaleyi kazandığımı nasıl öğrenebilirim? sorusunu sormakta.14 Ağustos 2019 Çarşamba 20:30
Kamu ihalelerine girenler ihale sonuçlarını merak ediyor. İhaleyi kazanıp kazanmadığını, ihaleyi kimin kazandığına ilişkin araştırma yapan vatandaşlar, İhaleyi kazandığımı nasıl öğrenebilirim? sorusunu sormakta.
E ihale sorgulama sayfası. “Sonuçlanan ihaleler” sayfasından ihale sonucunu takip edebilirsiniz. İhaleyi kazanmanız halinde tarafınıza ayrıca e-posta/SMS ile bilgilendirme yapılacaktır.
İhaleye konu eşyaya ne zamana kadar teklif verebilirim?
İhalelerde başlangıç bedeli var mıdır?
İhaleye girmek için teminat bedeli nereye yatırılır?
Elektronik ihaleye kimler katılır? e-ihaleye üye olmayanlar ihaleye katılabilir mi?
Elektronik ihaleye nasıl başvuruda bulunabilirim?
İhaleye girebilmek için gereken teminat tutarı ne kadar?
Elektronik ihaleye nasıl girilir? Elektronik ihaleye girebilmek için ne yapmam gerekiyor?
e ihale giriş nasıl yapılır? Elektronik ihalenin (e-ihale) amacı nedir?
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