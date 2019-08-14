İhaleye girmek için teminat bedeli nereye yatırılır?

Teminat bedelini nasıl ve nereye yatırmam gerekiyor? sorusu ihaleye katılacakların en çok cevabını aradıkları soruların başında gelmekte. Devlet kurum ve kuruluşlarının yaptığı ihaleye girmek için bazı şartları yerine getirmek gerekmektedir. E ihale giriş, e ihale eşya, e ihale telefon, e ihale gümrük araba, e ihale gümrük telefon, e ihale ürünleri, e ihale sonuçlanan, e ihale gov tr araba. Bu şartlar arasında teminat bedeli yer almakta. Peki İhaleye girmek için teminat bedeli nasıl ve nereye yatırılır?

E ihale üzerinden yapılacak işlemlerde üyeler tarafından sistem üzerinde kullanılacak teminat ve satış bedellerinin e-ihale uygulaması için döner sermaye adına açılmış banka hesaplarına yatırılması gerekmektedir. Banka ve hesap bilgileri ile ilgili ayrıntılı bilgiye e-ihale ana sayfasında bulunan duyurular bölümünden ulaşılabilmektedir.

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