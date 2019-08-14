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İhalesini kazandığım aracı nasıl teslim alabilirim?

Gümrükten araç nasıl satın alınır? İhaleye giren ve teklif verdiği ihaleyi kazanan vatandaş ihalesini kazandığı aracı ya da ihaleye konu olan şeyi nasıl teslim alabilir?

14 Ağustos 2019 Çarşamba 20:38
İhalesini kazandığım aracı nasıl teslim alabilirim?

İhaleye giren ve teklif verdiği ihaleyi kazanan vatandaş ihalesini kazandığı aracı ya da ihaleye konu olan şeyi nasıl teslim alabilir?

İhalesini kazandığınız aracın bedelini bankaya yatırdıktan sonra sistem üzerinden ödeme onayı yapmanız gerekmektedir. Ödeme onayı aşamasında onayladığınız satış şartnamesinin ıslak imzalı bir örneği satışı yapan birime iadeli taahhütlü posta ya da elden ulaştırılmadan teslim işlemlerine başlanmaz. Satış şartnamesinin ihaleyi yapan birime ulaşmasını müteakip teslim evrakları hazırlanarak iadeli taahhütlü ya da talep etmeniz halinde elden teslim edilecektir. Teslim evrakları ile başvurmanız halinde aracı bulunduğu yerden teslim alabilirsiniz.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 20:38
  1. İhalesini kazandığım aracı nasıl teslim alabilirim?
  2. ihale sonuçları
  3. ihale sorgula

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