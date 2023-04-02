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Gündem İhaleler kime veriliyor? Andican ve Tekin ağzı açık dinlediler
Gündem

İhaleler kime veriliyor? Andican ve Tekin ağzı açık dinlediler

Yeniakit Publisher
2023-04-02 01:32:00 - 2023-04-02 01:38:47

Habertürk canlı yayınında İYİ Parti İstanbul Milletvekili Prof.Dr. Ahat Andican'ın ihale usülü inşaatlarda denetim yapılmadığını iddia etti. Andican'a cevap veren gazeteci Cem Küçük, lafı gediğine oturttu.

Seçim konusunun ele alındığı canlı yayında Prof. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Prof.Dr. Ahat Andican, ihalelerin hükümet yanlılarına verildiğini iddia etti.

CHP ve İYİ Parti'den ihale alanları sayınca dut yemiş bülbüle döndüler

Andican'a cevap veren gazeteci Cem Küçük, "Ben bu inşaatların yapımı sırasında Kalyoncu inşaatın yetkilileriyle kunuştum. Bu ihalelirin açık ihale usülü yapıldığını söyledi. Geçen günlerde Ersin Arıoğlu vefat etti. Çanakkale Köprüsü ve Avrasya Tüneli'ni o yaptı. Kendisi CHP'lidir. Nur içinde yatsın hem o hem de hükümete yakın kesimler ihale alıyor. Bu ihaleleri İYİ Partili iş insanları da alıyor." diye konuştu.

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