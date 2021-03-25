İhale skandalı patladı, Enver topu Tunç'a attı! CHP'li Başkan hala sessiz

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in Yaşam Boyu Eğitim Projesi kapsamında "okuryazarlık" eğitimi verme kararı sonrasında gazeteci Enver Aysever ile anlaştığı ve atölye hizmetinin ihaleye çıkarıldığı ortaya çıkmıştı.

Aysever'e 18 gün için 238 bin 500 liralık kurs ücretine sosyal medyadan eleştiri getiren vatandaşlar, "Bir öğretmenin 5 senelik parası o Enver Aysever" diyerek tepkilerini dile getirmişti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, gazeteci yazar Enver Aysever'le "Yaşam Boyu Eğitim" başlıklı hizmet alımı anlaşmasının ihalesinin iptal edilmesi için talimat verdiğini duyurdu.

Soyer, Twitter hesabındaki paylaşımında, Aysever'le hizmet alımı anlaşmasının ihale süreci konusunda belediye tarafından açıklama yapıldığını belirterek, "Kamuoyunda oluşan hassasiyete kayıtsız kalmam mümkün değildir. Söz konusu ihalenin iptal edilmesi talimatını verdim. Saygılarımla." ifadelerini kullandı.

Enver topu Soyer'e attı

Enver Aysever de konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP yalakası, "Sayın Soyer'i arayıp düzeltilmesini rica ettim. Halen de bekliyorum hakikatin kamuoyuna aktarılmasını." ifadelerini kullandı.

Enver Aysever'in açıklamaları şu şekilde:

Enver Aysever'in bu açıklamalarının ardından Tunç Soyer cephesinden herhangi bir cevap gelmedi.