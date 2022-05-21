İhale kurnazlığı! Cevap ver Mansur

YENİ AKİT ANKARA

Göreve geldiğinden beri elle tutulur hiçbir hizmeti gerçekleştirmeyen ama lafa gelince "Şeffaf ihale yapıyorum" diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın foyaları ortaya çıkmaya başladı.

Sosyal medyada Kızılelma isimli kullanıcının mesajını alıntılayan Melih Gökçek "Cevap ver Mansur" diyerek şöyle yazdı:

"Cevap ver Mansur. Ama sağa sola kıvırmadan. Ne dedik teweet alemi? Üç ay içinde rabbimin iziyle Mansur üç ay içinde 10 puan düşecek. foyaları arka arkaya kamuoyunun bilgisine düşüyor.

Melih Gökçek'in mesajını alıntıladığı Kızılelma isimli kullanıcı ise şunları yazmıştı:

Mansur Yavaş'tan İhale Kurnazlığı. CHP'li Ankara BB'nin bazı büyük İhalelerinin ilanlarını sadece yerel gazetelerle sınırlı tuttuğu, bu şekilde de rekabeti engelleyerek usulsüzlük yaptığı Sayıştay Raporunda ortaya çıktı. Hiç şaşırdık mı?