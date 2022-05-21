  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset İhale kurnazlığı! Cevap ver Mansur
Siyaset

İhale kurnazlığı! Cevap ver Mansur

Göreve geldiğinden beri elle tutulur hiçbir hizmeti gerçekleştirmeyen ama lafa gelince "Şeffaf ihale yapıyorum" diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın foyaları ortaya çıkıyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-21 13:40:00 -
İhale kurnazlığı! Cevap ver Mansur

YENİ AKİT  ANKARA

Göreve geldiğinden beri elle tutulur hiçbir hizmeti gerçekleştirmeyen ama lafa gelince "Şeffaf ihale yapıyorum" diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın foyaları ortaya çıkmaya başladı.

Sosyal medyada Kızılelma isimli kullanıcının mesajını alıntılayan Melih Gökçek "Cevap ver Mansur" diyerek şöyle yazdı:

"Cevap ver Mansur. Ama sağa sola kıvırmadan. Ne dedik teweet alemi? Üç ay içinde rabbimin iziyle Mansur üç ay içinde 10 puan düşecek. foyaları arka arkaya kamuoyunun bilgisine düşüyor.

Melih Gökçek'in mesajını alıntıladığı Kızılelma isimli kullanıcı ise şunları yazmıştı:

Mansur Yavaş'tan İhale Kurnazlığı. CHP'li Ankara BB'nin bazı büyük İhalelerinin ilanlarını sadece yerel gazetelerle sınırlı tuttuğu, bu şekilde de rekabeti engelleyerek usulsüzlük yaptığı Sayıştay Raporunda ortaya çıktı. Hiç şaşırdık mı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay